Det kom frem på et dagligvareseminar på Deichman Bjørvika fredag.

Prisdiskrimineringsforskriften er blant tiltakene som i størst grad splitter dagligvarebransjen.

Etter store motforestillinger ble forrige forslag til forbud lagt i skuffen før sommeren. Nå prøver næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på nytt.

Forslaget går ut på at grossister og leverandører ikke skal kunne utnytte sin relative markedsmakt overfor små dagligvarekjeder, sier næringsministeren.

– Målet er å gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg og konkurrere i dagligvarebransjen. Færre etableringshindre og flere butikkjeder vil over tid bidra til mer konkurranse, og dermed lavere priser og bedre utvalg for forbrukerne, sier Vestre.

Konkurransetilsynet har tidligere avdekket at den største aktøren, Norgesgruppen, har de laveste innkjøpsprisene. Norgesgruppens konkurrenter mener at det er det største problemet i bransjen.

Norgesgruppen kritisk

Norgesgruppen er kritisk til dette forslaget, slik de har vært kritiske til tidligere forslag om prisdiskriminering.

– All innblanding i de frie forhandlingene og usikkerhet om hvilke rabatter som er lovlige, vil føre til økte matvarepriser, sier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen. Foto: Hanna Kristin Hjardar / E24

Han sier at Norgesgruppen allerede opplever at enkelte leverandører bruker debatten om et slikt forbud som et argument for å øke innkjøpsprisene.

– Ekspertene er ikke i tvil om hva effekten er: høyere matvarepriser.

Han peker på det ekspertutvalget fra 2020 konkluderte med, og hva Konkurransetilsynet har uttalt tidligere om prisdiskriminering. Konkurransetilsynet frykter at regulering vil føre til mindre tøffe forhandlinger, og at dette kan gi dyrere mat til forbruker.