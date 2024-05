- Jeg gleder meg til å komme enda tettere på det viktige arbeidet som NHO gjør. Jeg er både imponert og fascinert av den jobben NHO Agder gjør for bedriftene i vår region, sier Per Arnstein Aamot.

- Vi har et styre i NHO Agder som representerer hele mangfoldet av bedrifter og næringer. Sammen med resten av styret blir min viktigste jobb å legge til rette for at administrasjonen har best mulig forutsetninger for å kunne fortsette den gode og viktige jobben som gjøres for hele næringslivet i Agder, sier Aamot.