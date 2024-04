Fellesforbundet har brutt den frivillige meklingen med NHO Byggenæringen, melder fagforeningen i en pressemelding.

Partene er nå innkalt til tvungen mekling hos Riksmekleren med oppstart torsdag. Fristen for å bli enige går ut fredag 12. april klokken 24.

Samtidig varsler Fellesforbundet hvilke bedrifter som omfattes av en eventuell streik.

Det første varselet innebærer at 5.739 arbeidstakere kan tas ut i streik om det ikke blir enighet. 316 bedrifter er omfattet av streikeuttaket.

– Vi går til meklingen med mål om å komme til enighet med NHO Byggenæringen, og har troen på at vi med Riksmeklerens hjelp vil oppnå et godt resultat for våre medlemmer, sier Fellesforbundets forahndlingsleder Hege Espe.

– Vi er samtidig forberedt på at tvungen mekling kan være krevende, og vil ikke nøle med å ta i bruk streikeverktøyet dersom det blir nødvendig. Derfor har vi varslet om et bredt uttak, og informert våre medlemmer og tillitsvalgte om at de må forberede seg på en potensiell streik, fortsetter hun.

Streikefaren lurer også i fellesoverenskomsten for byggfag der man mandag startet tvungen mekling hos Riksmekleren. Fristen i denne meklingen er ved midnatt tirsdag kveld. Skulle partene ikke komme til enighet her vil 16.700 arbeidstakere bli tatt ut i streik.

Søndag kom partene i frontfaget til enighet om en ramme på 5,2 prosent i årets lønnsoppgjør. Partene ble også enige om en etter- og videreutdanningsreform. Frontfaget legger normalt en norm for hvordan utfallet blir i de øvrige lønnsoppgjørene her til lands.