Saken oppdateres!

På selskapets årskonferanse Facebook Connect sier Mark Zuckerberg at det nye navnet er Meta.

– Jeg er stolt av å annonsere at fra i dag er vårt selskap Meta, sa Zuckerberg på årskonferansen som ble sendt direkte på Facebook siden Facebook Reality Labs.

Navnet skal reflektere selskapets fokus på å bygge «meta-universet», «metaverse» på engelsk, en virtuell virkelighet-versjon av internett. Ambisjonene deres er å bli kjent for mer enn bare sosiale medier og alt det negative som følger med, ifølge nettstedet.

– Fra nå av skal vi være Metaverse først, ikke Facebook først, sier Zuckerberg.

I et brev lagt ut på selskapet nettsider utdyper Zuckerberg at selskapets merkevare nå er så tett knyttet til det ene produktet «at det ikke er mulig for det å representere alt vi gjør i dag, og ikke i fremtiden».

Det sosiale nettverket skal imidlertid fortsatt hete det samme, melder Washington Post.

Aksjen stiger etter nyheten, og er opp 2,85 prosent på Wall Street.

Ifølge Bloomberg vil selskapet også begynne å handle under ny «ticker» på Wall Street. Selskapet har reservert MVRS fra 1. desember.

«Skal gi liv til metaverset»

– Selskapet vårt har som visjon å gi liv til metaverset, så vi endrer navnet vårt for at det skal reflektere vår forpliktelse til fremtiden, skriver Meta i en pressemelding torsdag kveld.

I pressemeldingen legger de vekt på teknologi som VR, AR og smartbriller, som angivelig skal være med på å bygge det de omtaler som «metaverset».

Facebook eier fra før av firmaet Oculus, som produserer VR-brillene Oculus Rift og Oculus Quest, som begge er blant de mest populære på markedet i sine prisklasser.

Dokumentene viser blant annet at selskapet har visst om at de bidrar til polarisering i ordskiftet i flere land, og at de har kjent til at de sosiale nettverkene deres bidrar til feilinformasjon og såkalte «kaninhull» som trekker brukere mot stadig mer radikalt innhold.

De skal også ha visst om nettverk på deres plattformer, som var med på å planlegge stormingen av Kongressen i USA den 6. januar i år.

Brøyn mener Facebook med dette ønsker å signalisere at de er i ferd med å bli et teknologiselskap. – De er i en utvikling nå hvor det for eksempel kan være de kommer til å produsere mobiltelefoner. Så handler det om å synliggjøre at Facebook er mer enn bare et sosiale medier-selskap, og det vil et navneskifte kunne bidra til.

I et brev på nettsidene skriver Zuckerberg at de nå er i starten av «det neste kapittelet for internett, og det er det neste kapittelet for vårt selskap også».

The Verge meldte forrige uke at Facebook ville bytte navn, på dagens årskonferanse. Navnet skulle reflektere selskapet fokus på å bygge et «metaverse», ifølge en anonym kilde tett på prosessen til nettstedet.

Endringen skjer etter flere kriser for selskapet.

– Dette vil være en av de største rebrandingene i nyere tid, har byråleder i Coxit PR tidligere sagt om navnebytte av Facebook-appen.

Forrige uke lanserte Facebook at de jobbet med et såkalt «metaverse». Det skal være et sted hvor folk kan omgås som vanlig, men i en virtuell virkelighet.

I kvartalsrapporten ble Facebook Reality Labs presentert, og ble beskrevet som forsterket og virtuell virkelighets produkter og tjenester. Selskapets investering anslår de at vil redusere driftsresultatet med omtrent ti milliarder dollar.