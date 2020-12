Nok en rekord på Oslo Børs - Norwegian kraftig opp

Mens vaksineutrullingen starter i flere kommuner, satte Oslo Børs igjen ny rekord. Samtidig stiger Norwegian-aksjen kraftig.

Oslo Børs klatret fra start etter juleferien, og oppgangen har tiltatt utover formiddagen. I 12-tiden la Hovedindeksen seg på nye rekordnivåer.

Børsen endte med en oppgang på 1,37 prosent til 966,67 poeng - nytt rekordnivå ved stenging.

Sist gang Hovedindeksen avsluttet på en rekordhøyde var på lille julaften, da med stengekurs 953,65 poeng.

Også oljeprisen har steget gjennom dagen, med en svak oppgang ved børsstenging. Et fat nordsjøolje handles for 51,34 dollar fatet, opp 0,1 prosent fra nattens nivåer.

Vaksineutrulling, lagertrekk i USA, en amerikansk coronapakke og en godkjent brexit-avtale er blant faktorene som har spilt inn på oljeprisen mandag.

Kraftig Norwegian-oppgang

Mens flere kommuner her hjemme har startet opp coronavaksineringen, trekker de norske flyaksjene oppover.

Norwegian har klatret fra børsstart og stengte 32,66 prosent i pluss. Også de Oslo-noterte aksjene i SAS steg og avsluttet dagen med en stigning på 13,96 prosent.

Samme morgen har Wizz Air meldt at de har varslet et søksmål mot Statnett og flere norske kommuner og fylker etter debatten om selskapets forhold til fagforeninger.

Rekordnivå for Kahoot

Nel var mest omsatt etter Norwegian med en oppgang på 8,16 prosent. Equinor følger etter med en oppgang på 1,09 prosent, mens Kahoot stiger 6,62 prosent.

I likhet med Oslo Børs stengte også Kahoot mandag med ny rekord. Kursen endte på 99,8 kroner, den høyeste verdien for aksjen ved stengetid noen sinne. I løpet av dagen var aksjen verdt over 100 kroner.

Også Everfuel steg kraftig mandag. Aksjen stengte opp 21,35 prosent etter at det ble kjent at selskapet kjøper Danish Hydrogen Fuel som i dag er deleid av Nel Hydrogen.

Ellers har SSB meldt om en økning på 2,9 prosent i den norske detaljhandelen i november, sammenlignet med måneden før. Den sterke veksten kobles blant annet til den store handelsuken Black Week.

Oppgang etter krisepakke

Natt til mandag signerte Donald Trump USAs coronakrisepakke på 900 milliarder dollar, etter flere dager med usikkerhet i Washington.

Trump signerte motvillig krisepakken, til tross for at han før helgen kalte pakken en skam. Han har også bedt Kongressen gjøre flere endringer i pakken.

– Jeg har sagt til Kongressen at jeg ønsker mindre bortkastet pengebruk, og mer penger til det amerikanske folket, i form av sjekker på 2000 dollar per voksen, og 600 dollar per barn, sa Trump natt til mandag, ifølge VG.

Signaturen har bidratt til børsoppgang i Asia tidlig på morgenen, før de europeiske børsene fulgte etter senere på dagen.

I Tyskland har Dax-indesken nådd en ny intradagrekord, melder Bloomberg. Når Oslo Børs stenger er indeksen opp 1,61 prosent.

Wall Street steg også fra start mandag ettermiddag, og Dow Jones-indeksen er opp over 1 prosent i 16.30-tiden.