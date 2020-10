Ferdig i Fjord Line

Konsernsjef i Fjord Line, Rickard Ternblom, er ferdig i selskapet.

Rickard Ternblom har ledet Fjord Line siden 2015. Nå er han ferdig i selskapet. Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

KRISTIANSAND: Selskapet melder i en pressemelding at toppsjefen har kommet til enighet med styret om å avtre som konsernsjef.

Arne Roland, med ledererfaring fra Aker-systemet og CHC Helikopter Service, tar over som toppsjef fram til ny leder er på plass.

«Det har vært et privilegium å få være med på utviklingen av Fjord Line, og særlig å samarbeide med de ansatte som går på jobb hver dag med handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Vi skilles som venner og jeg ønsker rederiet alt godt i årene som kommer», sier Ternblom i pressemeldingen.

Han har ledet Fjord Line siden 2015.

140 ansatte ut

Styreleder Peter Frølich i Fjord Line uttaler at Fjord Line har hatt en fin utvikling under Ternblom, og at 2019 var det beste året i rederiets historie. Likevel er han nå altså ferdig.

I pressemeldingen heter det at koronapandemien har rammet rederiet hardt.

Ferjene har få passasjerer, og etter en forverring i høst må selskapet kutte mer i kostnadene. Det er satt i gang en ny prosess med nedbemanninger som berører rundt 140 ansatte, opplyses det.

Det betyr at rundt 300 ansatte vil ha forsvunnet siden august.

