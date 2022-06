KRISTIANSAND: Det melder Effera selv i en pressemelding.

Aglen kommer fra jobben som administrasjonssjef i Bico, og overtar direktørstolen etter Even Øgrey Brandsdal, som 1. august blir ny Phonero-sjef.

– Jeg er stolt og takknemlig for å få denne muligheten i Effera. Selskapet befinner seg i en spennende situasjon, med et unikt og tidsriktig produkt. Nødvendigheten av å sikre trygg og bærekraftig drift i store prosjekter vil bare bli viktigere og viktigere i tiden som kommer - både for våre kunder og samfunnet generelt, sier påtroppende administrerende direktør, Magnus Grønningsæter Aglen, i pressemeldingen.

Også styret er fornøyd med ansettelsen.

– Vi er overbevist om at han er rett mann for å lede Effera på den spennende veien for digitalisering av anleggsbransjen, sier Tom Fidjeland, styreleder i Effera.

Even Øgrey Brandsdal er ferdig i Effera og får toppjobb i Phonero. Foto: Jacob J. Buchard

Effera AS er et teknologiselskap som utvikler og selger sikkerhetsløsninger til tunnel- og anleggsbransjen. Selskapet leverer elektroniske mannskapslister, sporing av personell og maskiner, brannalarmutstyr, 4G/WiFi-dekning, radioer og ventilasjonsstyring.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og sikre videre vekst for selskapet, uttaler Aglen.