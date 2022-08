Mandag møter regjeringen med de parlamentariske lederne på Stortinget for å diskutere strømstøtten og risikoen for rasjonering til våren hvis vannmagasinene ikke fylles opp.

Regjeringen møter også med NHO og LO for å diskutere hva som kan gjøres for å dempe effekten av dyr strøm på næringslivet.

Det er en krise, erkjenner statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i NRKs Politisk Kvarter mandag morgen.

– Med utgangspunkt i Europa hvor vi har krig, så er det en krise i det europeiske energisystemet, som vi også er en del av, sier statsministeren til NRK.

Støre sier at han ikke er så urolig for en forsyningskrise, og er trygg på at Norge kommer seg gjennom vinteren med nok strøm. Prisene kan derimot bli veldig høye i vinter, ifølge ekspertene.

– Vi har en veldig stor prisutfordring, sier statsministeren.

Han peker på at regjeringens strømstøtte demper belastningen kraftig for forbrukerne. Staten dekker 80 prosent av den delen av strømprisen som ligger over 70 øre kilowattimen. Andelen skal økes til 90 prosent fra 1. september.

Situasjonen kan vedvare lenge, tror Støre.

– Det er en veldig alvorlig situasjon i Europa. Og det må jeg også si, dette kommer ikke til å gå over fort, for denne krigen kommer til å vare, tror jeg, sier Støre.

Vurderer støtte til næringslivet

Regjeringen gir strømstøtte til forbrukerne, bøndene og frivillige lag og organisasjoner, men har så langt ikke kommet med noen støtteordning for næringslivet generelt.

Blant aktørene som sliter med dyr strøm er mindre selskaper som normalt ikke har inngått langsiktige strømpriskontrakter, som bakerier, vaskerier, slaktere og restauranter.

Ifølge Støre bør staten prinsipielt ikke hjelpe bedriftene med å takle høye markedspriser, men han åpner likevel for at det kan være behov for tiltak i dagens spesielle situasjon med energimangel i Europa.

– Vi er klar over situasjonen for en del bedrifter ute i næringslivet, vi ser på om det er mulig å finne en ordning for dem, sier Støre til Politisk kvarter.

Regjeringen møter mandag NHO og LO for å diskutere hvordan staten eventuelt kan støtte næringslivet, og hva som kan gjøres for å unngå rasjonering av strøm.

– Det er noe veldig annet å komme husholdningene til unnsetning enn inn i et næringsliv hvor bedriftene normalt har et ansvar for å gjøre de vurderingene. Derfor bruker vi denne metoden, at vi setter oss ned med partene, de som organiserer bedrifter og arbeidstakere, [og] lytter til dem, sier Støre.

Støtten øker statens pengebruk

Støre peker også på at norsk økonomi i utgangspunktet går godt. Selv om noen bedrifter er i en vanskelig situasjon på grunn av dyr strøm, så er det en utfordring for regjeringen at oljepengebruken er på et veldig høyt nivå.

Strømstøtte til næringslivet kan øke oljepengebruken, og regjeringen har tidligere pekt på at økt statlig pengebruk kan bidra til raskere renteoppgang.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har blant annet brukt faren for høyere renter som argument mot å dempe drivstoffavgiftene etter en periode med dyr bensin og diesel.

Støre sier også at eksporten av strøm kan bli begrenset hvis det blir nødvendig for å unngå rasjonering av strøm utpå våren neste år.

– Hvis magasinfyllingen går under et visst nivå, så må vi begrense eksporten, sier han.