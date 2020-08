86 mill. i krav etter G Travel Norge

Her, nesten helt øverst i Markens gate, var G Travel Norge AS’ hovedkontor inntil like før konkursen tidlig i juli. Foto: Rune Øidne Reinertsen

53,7 millioner kroner i pantesikrede krav, pluss 32,7 mill. i usikrede krav. I sum kommer kravene i konkursboet etter G Travel Norge AS – opprinnelig Nortrans Touring AS – opp i over 86 millioner kroner.

