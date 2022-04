KRISTIANSAND: – Hovedeiere er fortsatt de to gründerne Bart Cunnen og Patrick Michel Antoine America, men totalt er det sju aksjonærer, alle nederlendere. Og det er godt med likviditet i gruppen, om det skulle trengs. Bookingene til nå er imidlertid bedre enn det opprinnelige likviditetsbudsjettet tilsa, sier Morten G. Aggvin.

Fædrelandsvennen har huket den norske, administrerende direktøren i Holland Norway Lines i forlengelsen av et frokostmøte hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Der har Aggvin og hans to nærmeste medarbeidere, Jon Bergmann på reise og William Skarbø på frakt, presentert den nye cruiseferjeforbindelsen mellom Kristiansand og Eemshaven i Nederland.

Blant de snaut 25 tilstede, observerte vi blant annet Nina Moland Andersen fra Color Line.

Økt til 360 euro

Spørsmålet om eierskap og kapitalforhold går tilbake til at Fædrelandsvennen, i november 2021, omtalte det som utad framsto som en beskjeden egenkapital i Holland Norway Lines B.V., nærmere bestemt 240 euro.

«Å, systemet er helt forskjellig i Nederland. Beløpet du viser til, er en teknikalitet. Nå som både norske og nederlandske eiere er i ferd med å komme inn, selges hver aksje for en pris som ligger langt, langt over pålydende. Og pengene går til selskapet, som er er godt finansiert, kommenterte toppsjef Bart Cunnen den gang.

Nå viser det nederlandske motstykket til Foretaksregisteret i Brønnøysund at aksjekapitalen økte til 360 euro i desember 2021.

Det norske Holland Norway Lines AS, som må kunne betegnes som et rent drifts- og markedsføringsselskap, har for øvrig en aksjekapital på 30.000 kroner.

Flaskehalsen bildekk

William Skarbøs presentasjon av hvilke godsfraktmuligheter Romantika byr på, var nærmest lyrisk.

– 700 kilometers kjøring kan unngås, med hva det betyr for kostnader og miljø. Avgang klokka 15 hver dag muliggjør leveranse neste dag. Sjåførene får godt med hvile og egne fasiliteter om bord, fortalte han.

Det ømme punktet, som også kom fram under pressevisningen på Romantika torsdag, er kapasiteten på bildekk.

– Det er plass til 60–70 trailere, men færre i høysesongen, opplyste Skarbø.

Mens Synnøve Elisabeth Aabrekk fra Visit Sørlandet så et potensial i forholdet mellom 250 personbilplasser og 700 lugarer.

– Da kan vi holde gjester fra Nederland, Tyskland, Belgia og Frankrike på Sørlandet, uten at de stikker av gårde i bil.

Nøkkelpersoner

For øvrig kom det fram at Romantika er leid inn fra Tallink for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse i to år.

Og selv om det handler om et «bareboat charter» - at skipet overtas helt uten mannskap - er allikevel noen nøkkelpersoner fra Tallink blitt værende om bord.

– I en overgangsfase. Det er et stort skip og det er nyttig med folk som kjenner det, sa Morten G. Aggvin til Fædrelandsvennen.