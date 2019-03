Norges Bank setter opp renten

Hovedstyret i Norges Bank setter opp styringsrenten fra 0,75 prosent til 1 prosent. Det ble offentliggjort torsdag klokken 10.

Stort sett kan bankkundene vente seg at lånerenten stiger omtrent like mye.

«Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å være sterkere enn tidligere antatt. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger frem enn anslått i forrige rapport», skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Norges varsler ytterligere en renteøkning i år.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Dermed tar Norges Bank et nytt steg på veien mot et mer normalt rentenivå. I september i fjor ble renten satt opp like mye. Frem til da hadde renten stått uendret på 0,5 prosent siden mars 2016.

Fakta: Norges Bank setter renten Norges Bank har fått i oppdrag fra Finansdepartementet å holde den årlige prisveksten nær 2 prosent over tid. En stabil prisvekst er sett på som et bidrag til stabilitet og forutsigbarhet rundt de økonomisk beslutningene som blir fattet av bedrifter, partene i arbeidslivet og folk flest. Men Norges Bank skal være fleksible i rentesettingen og ikke være enøyd opptatt av prisveksten. I tillegg til målet for prisveksten kan rentesettingen også bidra til høy og stabil sysselsetting og produksjon. I dårlige tider kan renten settes ned for å få fart i økonomien.

Godt varslet

Renteøkningen er ingen overraskelse. Norges Bank og andre sentralbanker legger stor vekt på å være forutsigbare. De vil ikke uroe bedrifter, fagforeninger, politikere, utlandet og folk flest med uventede handlinger.

I sine prognoser fra desember i fjor skrev banken at slik det da så ut « ..., vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019.»

Har kjempet mot nedturen

De siste årene har store rentekutt og langvarig rekordlav rente blitt brukt til å få fart i norsk økonomi. Den fikk seg en knekk da oljeprisen ble mer enn halvert fra sommeren 2014.

Oljeselskapene la investeringsplanene i skuffen og rundt 50.000 mistet jobben i leverandørnæringene. Fra i fjor har oljeinvesteringene begynt å stige igjen og i år blir veksten særskilt sterk.

Norsk økonomi går stadig bedre, og derfor blir styringsrenten satt opp for å hindre for høy prisvekst og at folk tar opp for store lån i bankene.