Tine nedbemanner med nær ti prosent og kutter 400 årsverk

KRISTIANSAND: – Vi må sikre at Tine fortsatt blir i stand til å betale bonden. Snart faller produksjonen av Jarlsberg-ost for utlandet vekk, pluss at vi opplever sterkere konkurranse, mer import og generell nedgang i melkekonsumet, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine SA til Fædrelandsvennen.

Bakgrunnen er meldingen som kom fredag om nye kostnads- og bemanningskutt hos den norske landbrukssamvirke-giganten.

Alt under lupen

Alle støttefunksjoner, transport, hovedkontoret i Oslo og alle de 34 meieriene er på bordet når detaljene skal legges for hvilke av selskapets 4.300 årsverk som kuttes innen utgangen av 2021.

– Det er ikke klart hvor årsverkene kuttes, men vi har laget en plan med flere prosjekter som vi skal drøfte med de tillitsvalgte, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine til NTB.

Kommunikasjonsdirektør Galtung utdyper overfor Fædrelandsvennen:

– På dette tidspunkt kan vi ikke si noe om hva konsekvensene måtte bli for Tines avdelinger i Kristiansand og på Bygland. 19. september starter en drøftingsprosess med de tillitsvalgte. Tine har gode omstillingsavtaler, og vi har et relativt bra, økonomisk resultat som gir oss handlingsrom, sier han.

1,3 mrd. i overskudd

Når det gjelder økonomien, er dette to sentrale tall fra 2018: Tine-konsernets inntekter endte på 18,6 milliarder kroner, overskuddet før skatt på 1,3 milliarder.