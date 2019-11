Vågsbygd Turnfor­ening: Betalte 200.000 for utstyr som aldri kom

I tillegg til at Vågsbygd Turnforening strever for å betale husleie og andre driftsutgifter, har foreningen tapt 200.000 på konkursen i Elatec AS. Selskapet hadde ikke engang bestilt varene det hadde fått forhåndsbetaling for.