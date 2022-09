Kort tid etter at handelen åpnet, hoppet prisene opp mot 35 prosent. Men utover morgenen har prisen stabilisert seg noe lavere.

Ved 09.30-tiden ligger prisen på 263 euro per megawattime, en oppgang på 22,61 prosent.

– I dag er det Nord Stream 1 som er driveren. Markedet er veldig stramt i utgangspunktet, og når volumene forsvinner igjen fra Nord Stream 1 blir det vanskeligere, sier sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena.

Forrige uke stengte Russland gassrørledningen Nord Stream for vedlikehold. Etter planen skulle gassen igjen flyte fra lørdag, men fredag kveld kom beskjeden om at rørledningen ikke ville bli åpnet som planlagt.

Den russiske gassgiganten Gazprom uttalte da at det var oppdaget en oljelekkasje i en gassturbin.

I meldingen viste også Gazprom frem oljelekkasjen som skal være årsaken til nedstengningen av rørledningen, og sier at representanter fra energiselskapet Siemens også har vært til stede og sett lekkasjen.

Samme kveld avviste Siemens påstandene fra Gazprom, og sa at skadene som var funnet ikke rettferdiggjorde å stenge gassrørledningen.

Dette bildet skal ifølge Gazprom vise den omstridte oljel Foto: Gazprom

Venter strømprishopp

Strømprisen har også siden krigens utbrudd vært tett knyttet til gassprisen. Så hvis gassprisen øker, så har trenden vært at strømprisen følger etter.

– I det tyske markedet kan vi nok se en 15–20 prosent økning i strømprisene, sier Seland mandag morgen.

Han sier at situasjonen nå er dramatisk foran høsten og vinteren.

– Hvis de volumene fra Nord Stream 1 blir borte på lang sikt, betyr det at det er flere gasskonsumenter i Europa og industrien som må stenge ned. Prisene blir så høye at det vil føre til ytterligere nedstengninger i europeiske industribedrifter.

– Prisene på strøm vil øke kraftig i dag.

Lagrer gass til vinteren

Nord Stream 1 har også tidligere vært stengt for vedlikehold, og europeiske ledere har anklaget russerne for å bruke gass som våpen for å skade det europeiske samholdet, ettersom landene på kontinentet er svært avhengig av den russiske gassen.

På grunn av dette har europeiske land jobbet febrilsk med å lagre gass de siste månedene. Forrige uke nådde EU målet om 80 prosent fyllingsgrad i gasslagrene, to måneder før det opprinnelige målet.