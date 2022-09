Kjøpmann har permittert seg selv for å spare penger: – En jævlig ond sirkel

For to år siden investerte kjøpmann Dag Arild Bakken i solcelleanlegg for to millioner, da han syntes at strømprisene begynte å bli urovekkende høye. Nå frykter han at han faller utenfor støtteordningen fordi han var tidlig ute.