Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent.

Det var på forhånd bred forventning om at Norges Bank ville heve renten med et kvart prosentpoeng, i tråd med tidligere signaler fra banken.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Slik kan boliglånet ditt bli påvirket For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil dine årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt. Et lån på tre millioner kroner vil dermed få 30.000 kroner i økte rentekostnader per år, ikke medregnet skattefradrag. Medregnet skattedradrag blir den økte rentekostnaden på 23.400 kroner for et lån på tre millioner hvis renten stiger med ett prosentpoeng.

Tror bankene setter opp renten mer

Rentestrateg Lars Mouland i Nordea peker på at bankene normalt setter opp rentene sine like mye som Norges Bank, men at situasjonen er annerledes nå.

Rentestrateg Lars Mouland i Nordea Foto: Kjetil Malkenes Hovland

– Pengemarkedspåslaget og kredittpåslaget på boliglånsfinansiering har økt mye mer enn økningen fra Norges Bank. Derfor mener vi det er rimelig at boliglånsrenten settes opp rundt 0,35 basispunkter, sier Mouland.

– Krigen i Ukraina skaper usikkerhet

Beslutningen var enstemmig blant medlemmene i Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, som setter styringsrenten.

Norges Bank skriver i en melding om rentehevingen at aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter. Sysselsettingen har steget videre, og kapasitetsutnyttingen i økonomien ser ut til å være over et normalt nivå.

«Krigen i Ukraina skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen, men det er utsikter til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter», står det i meldingen.

Lønns- og prisveksten har vært høyere enn anslått, og lønnsforventningene har økt. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover, ifølge Norges Bank.

Flere rentehevinger i årene som kommer

Ifølge Norges Banks renteprognose (rentebanen) ligger det nå an til en rentetopp på 2,52 prosent i 2024. Det tilsvarer minst 7 rentehevinger.

Deretter viser banen noe lavere rente, med et nivå på 2,3 prosent ved utgangen av 2025, som antyder rentekutt.

Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renten bli satt raskere opp, melder sentralbanken.

– Betydelig oppjustering av rentebanen

– Det er sannsynlig at de setter opp renten hvert kvartal i år, med en liten sannsynlighet for at de går litt fortere frem, sier rentestrateg Lars Mouland i Nordea til E24.

Mouland peker på at det vil bli dyrere med boliglån, og dersom det ikke skjer vil ikke ledigheten gå ned og lønnsveksten vil fortsette å stige opp og ut av kontroll.

– Dette gjør de for å sørge for at ting ikke kommer ut av kontroll, sier Mauland.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen sier Norges Bank varsler en betydelig høyere rente fremover, da styringsrenten skal videre opp i juni, og 2,5 prosent innen utgangen av 2023.

– Det er en betydelig oppjustering av rentebanen. Jeg mener det er fornuftig slik som bildet er nå med prispress og risikoen for en pris- og lønnspiral fremover, sier Holvik.

– Jeg forventet at de ville heve rentebanen, gitt inflasjonspress og norsk økonomi som får positive ringvirkninger av høye olje og gasspriser samt flyktningsstrøm som bidrar til å skape prispresstendenser.Det ventes 7 rentehevinger innen utgangen av 2023.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier det var knyttet spenning til rentebanen.

– Oppjusteringen var mer aggressiv enn det vi trodde den skulle være. Totalt forventes det 8 rentehevinger i 2022 og 2023 frem til man når toppunktet i utgangen av 2023. Så tror vi de vil ned mot normalrenten igjen. Dette viser at terskelen for å gjøre 50 punkter i møtet er veldig høy, og at terskelen også er høy for å gjøre rentehevelser utenom hovedmøtene.

Øker bankkrav

Kravet til motsyklisk kapitalbuffer for banker økes til 2,5 prosent, med virkning fra 31. mars 2023. Motsyklisk kapitalbuffer er er en del av det samlede kapitalkravet som bankene må oppfylle for å bli mer solide. Kravet øker ofte når det er mer finansiell ubalanse. Bufferkravet er tidligere besluttet økt fra 1,0 prosent til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022, og til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2022.

Den høye inflasjonen (prisveksten) i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina har den siste tiden økt renteforventningene blant økonomene.

Norges Banks mål for rentesettingen er å holde inflasjonen nær to prosent over tid.

Tidligere ventet sentralbanken en rentetopp på 1,75 prosent ved utgangen av 2024.

Ved inngangen til pandemien lå renten på 1,5 prosent, men den ble raskt kuttet til rekordlave null prosent våren 2020. Første i september i fjor kom den første hevingen til 0,25 prosent, med påfølgende heving til 0,5 prosent i desember.

Ida Wolden Bache tok over som midlertidig sentralbanksjef 1. mars, mens Jens Stoltenberg gjør ferdig sin tid som NATO-sjef og etter planen tar over fra desember.