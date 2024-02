– Vi bekrefter at våre kunder har opplevd forsinkelser i leveransene fra Ringnes gjennom de siste ukene, skriver Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes, til E24.

Hun sier bakgrunnen er sammensatt, men at det «i stort» handler om at bryggeriet har manglet kapasitet til å hente seg inn etter driftsforstyrrelser på grunn av nedetid i IT-systemet og krevende værforhold, blant annet.

– Butikker vil kunne oppleve at våre leveranser er opp til et døgn forsinket. De som blir berørt av forsinkelser blir løpende informert om status for sine leveranser, skriver Rostad.

Kan berøre opptil 300 ansatte

I begynnelsen av februar ble det kjent at bryggeriet sonderer mulighetene for en ny distribusjonsavtale med dagligvarekjedene.

Dersom avtalen blir en realitet, kan mellom 250 og 300 Ringnes-arbeidere bli berørt.

– Et slag i trynet, kalte Ringnes-sjåfør Kenneth Bjørnstad det, og fortalte at stemningen blant de ansatte var sjokkartet.

Dårlig stemning

Erik Torkelsen, hovedtillitsvalgt for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i Ringnes, bekrefter at bryggeriet har forsinkelser, blant annet på grunn av systemtekniske utfordringer.

– Hva innebærer det?

– Det handler om nedetid i systemet. Både datateknisk, men også mekanisk.

Hovedtillitsvalgt Erik Torkelsen i Ringnes. Foto: Privat

Torkelsen sier han ikke har helt oversikt over omfanget av forsinkelsene, men at de kan berøre hele landet, i og med at Ringnes har ett sentrallager. Det er heller ikke kommet noen signaler fra Ringnes-ledelsen angående de pågående sonderingene.

– Hvordan er stemningen blant sjåførene?

– Den er dårlig, rett og slett. De står sammen med lageransatte i fare for å miste jobben, og det kan få store konsekvenser for folk.

Torkelsen avviser at det pågår noen slags aksjon fra de ansattes side.

– Nei, det har vi ikke. Det er ikke lov med aksjonsformer mellom oppgjørene av hensyn til fredsplikten. Men det er sånn at folk synes det er utfordrende å stille opp ekstra utover arbeidstiden.

Fortsatt bra utvalg

Dagligvarekjedene Coop og Rema 1000 opplyser til E24 at de har hatt noen forsinkelser i leveransene fra Ringnes den siste tiden.

– Men ikke mer enn at vi har et bra utvalg av Ringnes-produkter i butikkene våre, skriver Harald Kristiansen, kommunikasjonsdirektør i Coop, i en e-post.

Samtidig skriver NorgesGruppen i en SMS at «butikkene våre stort sett har greit med varer» og viser til at Ringnes bør redegjøre for om de ser utfordringer med leveransene fremover.

Mål om avklaring i mars/april

Ringnes gjør nå det de kan for å hente inn mer kapasitet for å ta igjen forsinkelsene og forbedre sin leveringsevne, ifølge kommunikasjonsdirektør Rostad.

Når det gjelder sonderingene om Ringnes’ fremtidige distribusjonsmodell, er det ikke noe nytt å melde.

– Dialogen med grossistene pågår, og vi står på målet om å komme til en avklaring i månedsskiftet mars/april, skriver hun.