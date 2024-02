I fjor høst kunngjorde Den norske snusfabrikken at de lanserer «en verdensnyhet»: En posefri og miljøvennlig snus som løser seg opp etter bruk.

– Fast snus uten pose er det ingen andre som har, så det er vi veldig stolte av, sier daglig leder og gründer Øyvind Simonsen til E24.

Selskapet har jobbet med produktet i flere år. De har utviklet en egen produksjonsmetode og har søkt patent på snusvarianten.

Før jul ble produktene så smått rullet ut i ulike snusnettbutikker. Der finnes de ikke lenger. Det har Helsedirektoratet sørget for.

Ba om vareprøver

Etter dialog med Den norske snusfabrikken, ba direktoratet om å motta vareprøver. I januar ga de snusfabrikken tilbakemelding.

«Direktoratet vurderer at Nakd Pods ikke er et tradisjonelt snusprodukt», skriver de i brevet som E24 har fått innsyn i.

Helsedirektoratet skriver at «selv om bruksmåten er lik, skiller produktet seg fra tradisjonell snus både i utseende og måten det er utformet på ved at det minner om en pastill eller tyggis. I tillegg har produsenten opplyst at pods-en vil løse seg opp etter bruk på en annen måte enn tradisjonell snus».

Produktet fremstår derfor som noe annet enn snusproduktene vi allerede har, mener direktoratet. Det legger de til grunn at også forbruker vil tenke.

– Feil å kalle det et nytt produkt

Dette får konsekvenser for Den norske snusfabrikken. I Norge er det forbudt å selge nye tobakks- eller nikotinprodukter uten at det er godkjent av myndighetene.

Helsedirektoratet varslet derfor at Nakd Pods må søkes godkjent før det kan selges på det norske markedet.

– Hvis vi må gjøre det, har vi en veldig klar forventning om at produktet ikke kommer til å bli tillatt, sier Simonsen.

Han mener samtidig bestemt at det er feil å kalle Nakd Pods et nytt tobakksprodukt.

– Innhold, resept og nikotin er det samme. Forskjellen er at det er litt bindemiddel blandet inn.

Snusgründeren har derfor benyttet seg av muligheten til å argumentere mot Helsedirektoratets vurdering. Nå avventer han endelig beslutning. Inntil saken er avgjort, har de ikke lov til å selge produktet.

– Vi er veldig spent på avgjørelsen. Vi forholder oss til de vurderingene de gjør, og så vil vi eventuelt vurdere å anke videre. Vi kommer ikke til å gi oss, sier han.

Den norske snusfabrikken har «en veldig klar forventning» om at produktet ikke blir tillatt dersom de må søke om godkjenning. Foto: Den norske snusfabrikken

Miljøperspektiv

Dersom Helsedirektoratet ikke blir overbevist og produktet ikke blir godkjent, skal det gå greit, ifølge Simonsen.

– Økonomisk vil det ikke bli noen stor smell. Vi har allerede lansert det for eksport og selger godt i Danmark. Om en måneds tid går det live i nye land. Så hvis det blir tommel ned, så «gønner vi på» med eksport.

Samtidig vil det være litt synd ikke å få selge et produkt i Norge som er utviklet i Norge, sier han.

– I tillegg er det jo fra et miljøperspektiv uheldig å si nei til noe som sørger for færre snusposer slengt rundt.

Problemet med posesnusen i dag er at det trengs mikroplast for å sveise dem sammen, forklarer Simonsen.

– Selv om vi oppfordrer alle til korrekt kildesortering av snus, innser vi at vi er en del av utfordringen. Derfor ønsker vi også å være en del av løsningen. Bonusen med Nakd er at produktet brytes ned og løses opp på bakken i løpet av få dager.