Saken oppdateres.

Handelens Miljøfond har bestemt seg for å øke kontingenten med 1 krone, noe som kan gjøre at prisen øker med 1,25 kroner i butikk, skriver NRK.

Endringen gjelder fra 1. mai. Det er opp til butikkene selv om de vil øke prisen tilsvarende økningen i kontigenten.

– Vi så at plastposesalget gikk den med 40 prosent sammenlignet med høsten året før. Samtidig økte salget på avfallsposer og handlenett, men etter jul ser vi at statistikken har flatet ut, sier daglig leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind til kanalen.

Miljøfondet har mål om at bruken av plastposer skal reduseres til 40 per innbygger i løpet av et år, innen 2025. I dag ligger bruken på rundt 80 plastposer, skriver NRK.

– Plastposeforbruket må gå ned slik at vi skal klare å nå målet vi har satt oss. Derfor må vi sette opp kontingenten, sier Lind.

I fjor sommer økte Handelens miljøfond kontigenten slik at utsalgspris i butikk endte opp på rundt 4,25 kroner.