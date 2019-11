GRIMSTAD: Det melder Agderposten onsdag kveld.

Kraftinvestor Einar Aas får tilbakebetalt et kjempebeløp i tidligere innbetalt skatt. Grimstad kommunes andel er 70 millioner kroner, fremkom det i onsdagens formannskapsmøte.

Agderposten har tidligere fortalt at eksperter har anslått at den mediesky investoren fra Grimstad kan få tilbakeført over 208 millioner i innbetalt skatt.

Bekreftelsen kom, ifølge avisen, i formannskapsmøtet i Grimstad onsdag kveld. Der ble det klart at kommunens andel av tilbakebetalingen er 70 millioner kroner.

– Dette er enkelthendelse som ikke vil skje igjen, fastslo økonomisjef Monica Helland Nordby i møtet, ifølge Agderposten.

Det er tidligere kjent at han Einar Aas hadde mulighet til å søke skattemyndighetene om å få endret ligningen for å få til en såkalt underskuddstilbakeføring.

Får trolig dekket det meste

Aas skal ha betalt 208,2 millioner i skatt på alminnelig inntekt til kommune, stat og fylke i 2016.

I september i fjor skrev Fædrelandsvennen at skatteeksperter trodde Grimstad kommune og staten kan måtte betale tilbake 227 millioner kroner til Einar Aas.

– Hvis Einar Aas vil benytte skatteregelen om tilbakeføring av underskudd, så må virksomheten opphøre. Ved opphør av næring i år, kan skatt tilbake til skatteåret 2016 kreves tilbake, sa Bettina Banoun til E24 da.

Nå foreligger altså en avgjørelse hos skattemyndighetene, ifølge Agderposten, og det går hardt ut over Grimstad kommune, fylkeskommunen og staten.

Grimstads andel er ifølge økonomisjefen på 70 millioner kroner. Ifølge Agderposten trenger likevel ikke situasjonen å være så dramatisk. En såkalt skatteutjevningsordning skal nemlig føre til at kommunen kan få dekket så mye som rundt 95 prosent av beløpet.

Skatteutjevningsordningen er en forsikringsordning for inntektssvake kommuner.

Fakta: Skatteutjevning Når skatteinntektene går ned for en kommune, vil den få en større andel av statsbudsjettets pott for skatteutjevning. Andre kommuner får tilsvarende mindre. Dette blir særlig tydelig for Grimstad kommune for 2016: Da fikk Aas utlignet en skatt til Grimstad kommune på 76,7 mill. kroner.

Uten denne skatten fra sin berømte og velstående skattyter, ville kommunen fått hele 64,5 millioner kroner mer i inntektsutjevning fra staten.

Dermed ville Grimstad kommune i 2016 fått kompensert 85 prosent av skattebortfallet fra Aas. Netto inntektsbortfall ville blitt bare 11,3 mill. kroner.

Kilde: Aftenposten

Milliardtapet

Det var mandag 10. september i 2018 at Einar Aas fra Grimstad tapte enorme pengesummer. Han hadde hatt interesser i kraftmarkedet for rundt 1,3 milliarder kroner, plassert i det som kan sammenlignes med et veddemål om hvordan kraftprisene skal utvikle seg.

Istedenfor at de norske prisene steg og nærmet seg det tyske prisnivået, slik Aas hadde satt pengene sine på, skjedde det motsatte. Tyske priser steg som følge av økt CO2-prising, og den våte høsten utlignet effekten av tørkesommeren. Den nordiske prisstigningen uteble.

Derimot økte prisforskjellen i det tyske og det nordiske kraftmarkedet til 17 ganger det som er normalt. Utviklingen var ekstrem og blir kalt «en svart svane» – en svært overraskende hendelse som får voldsomme konsekvenser – av kraftbørsen Nasdaq Oslo, ifølge NTB.

Aas skal ha tapt 1,3 milliarder kroner. I en pressemelding til blant annet Fædrelandsvennen konkluderte Aas selv med at det eneste utfallet var akkord eller konkurs.