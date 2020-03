Korona­krisen: Sanner klar med nye straks­tiltak

Kompensasjon til bedrifter med yrkesforbud, hjelp til studenter og milliardstøtte til kommunene. Det er forventningene til fredagens krisepakke fra regjeringen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) kommer fredag med nye tiltak for næringer, bedrifter og gründere som sliter med å håndtere konsekvensene av de strenge tiltakene Norge har satt i verk for å begrense smittespredning. Foto: Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

NTB-Kristian Skårdalsmo og Johan Falnes

I den første akuttfasen handlet det om å bedre likviditeten i bedriftene og dempe konsekvensene av inntektsbortfall for husholdninger.

– Nå er vi i fase to, hvor vi jobber med tiltak som er rettet spesielt mot de bedriftene som har fått inntektsbortfall som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ytterligere momskutt, kompensasjon til bedrifter med yrkesforbud og mer penger til Innovasjon Norge, Enova og det offentlige virkemiddelapparatet er blant grepene regjeringen trolig tar, etter det NTB forstår.

Vil få kompensasjon

Opposisjonen på Stortinget og NHO, LO og Virke har vært i dialog med regjeringen om hvordan en kompensasjonsordning for bedriftene bør se ut.

– Mange bedrifter opplever akutt inntektssvikt, og her er det mange som har leiekostnader og andre faste utgifter som løper, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Tiltak vil rettes mot bransjer som i praksis fikk yrkesforbud da regjeringen innførte sine svært strenge tiltak 12. mars. Det dreier seg blant annet om frisører, fysio- og manuellterapeuter, hudpleiere og optikere.

Sanner har også varslet grep for oppstartsbedrifter, vekstbedrifter og gründerbedrifter.

På moms kan regjeringen enten gi momskuttet fra 12 til 8 prosent tilbakevirkende kraft til 1. januar, slik Stortinget har vedtatt, eller sørge for lavere momssats fremover i tid.

«På kanten av stupet»

Hoteller, skianlegg, restauranter og barer tilknyttet reiselivsnæringen sliter tungt. Årets mest innbringende uker går tapt, siden nordmenn må tilbringe påskeferien i hjemkommunen.

Hemsedal-ordfører Pål Rørby (Sp) mener det trengs hjelp raskt, og da ikke bare i form av lån, som han mener vil utsette problemene.

– Vi er på kanten av stupet, sier Rørby.

Aps Åsunn Lyngedal viser til at norske reisebyråer og reisearrangører består av 900 store og små bedrifter som sysselsetter 4.000 mennesker.

– Nå trenger de statens hjelp for å kunne refundere alle kjøpte reiser, slik at vi redder mange arbeidsplasser som ellers vil gå tapt, sier hun til NTB.

Politisk kamp

Arbeiderpartiet viser til Danmark, hvor bedrifter med yrkesforbud kompenseres gradert etter størrelsen på omsetningsfallet bedriften får.

– Ap mener at dette også må gjøres i Norge, og det må gjøres kjapt, sier partileder Jonas Gahr Støre.

LO og NHO peker likevel på at tiltak må tilpasses norske forhold.

Frp mener bedrifter med yrkesforbud bør få opp mot 100 prosent av sine faste utgifter dekket. Partiet ber regjeringen arbeide for videre utsettelse, fritak og reduksjoner av skatter og avgifter for alle bransjer.

SV viser til at kommunene taper skatteinntekter og har store ekstrakostnader knyttet til virusutbruddet.

– Regjeringen må komme med overføringer i milliardklassen til kommuner og fylker, sier SVs Karin Andersen.

Ingen løsning for selvstendige

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har foreløpig ikke fått noen løsning som gjør at de kan få utbetalt penger. Mange av dem mistet i praksis inntekten for snart to uker siden.

Studentene er allerede lovet en løsning via Lånekassen. Flere detaljer rundt ordningen blir presentert allerede torsdag, etter det NTB forstår.

Mediebedriftenes Landsforbund har bedt om en krisepakke på 1 milliard på grunn av bortfall av annonseinntekter.

Etter at Sanner har presentert tiltakene fredag, skal Stortingets finanskomité i helgen forhandle om pakken. Den skal etter planen vedtas i Stortinget tirsdag.