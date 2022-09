Partene kom onsdag formiddag til enighet om Handelsoverenskomsten etter mange timer med tvungen mekling på overtid og streik ble unngått.

Det skriver NHO Service og Handel i en pressemelding.

Melkingen var 11 timer på overtid da det ble enighet mellom LO-forbundet Handel og Kontor, og NHO Service og Handel.

– Butikker og handelsbransjen er i massiv endring, blant annet med nye, mer sirkulære forretningsmodeller, mer handel over nett, og behov for en annen type kompetanse overfor kunden. Da er det viktig at våre avtaler med arbeidstakersiden i sektoren er tilpasset de endringene som bransjen og deres ansatte nå står oppi. Løsningen kom etter krevende forhandlinger, der mange tema lå på bordet. Vi er veldig glade for å være i mål, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel i pressemeldingen.

Hovedpunktene i avtalen er blant annet økte lønnssatser og matpengesatser, nye kompetanseløp og forskuttering av sykepenger .

– Vi har gitt arbeidstakerne vesentlig forbedret forutsigbarhet på flere områder, og det er også gitt gode lønnsøkninger, på alle ansiennitetstrinn, sier Kaltenborn i pressemeldingen.

Også Handel og Kontor sier seg fornøyde med å ha unngått streik.

– Vi har vært opptatt av å videreutvikle Handelsoverenskomsten for å møte morgendagens arbeidsliv. Med dette resultatet tar vi et steg i riktig retning. Nå går forhandlingsresultatet til uravstemning, sier Christopher Beckham, forbundsleder i HK Norge til NTB.