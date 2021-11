Vannstanden i kraftmagasinene i Sør-Norge er nå nær det historiske bunnivået for årstiden, viser tall fra NVE. Det varsler høye strømpriser til vinteren.

Norges vassdrags- og energidirektorats statistikk viser at for landet som helhet er fyllingsgraden 71,3 prosent. Det er 11,8 prosentpoeng lavere enn medianen for uke 43, skriver NRK.

Enda mer dramatisk er situasjonen i Sør-Norge. I elspotområde 2 er fyllingsgraden nå 61,4 prosent. Medianen de siste 20 årene på 83,8 prosent. Dette området omfatter sørlige deler av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlige deler av Vestland.

Fyllingsgraden er svært lav selv om vannmengdene i magasinene økte i forbindelse med regnværet i forrige uke.