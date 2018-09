Sira-Kvina: regnefeil med millionvirkning

Det går mot tidenes etteroppgjør mellom sørlandske kraftkommuner, de to fylkeskommunene og Sira-Kvina Kraftselskap. Bykle skal ha et stort beløp, Kvinesdal må antagelig ut med enda mer. Bakgrunnen er en regnefeil knyttet til et kraftanlegg i Forsand i Rogaland.