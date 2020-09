Slik ser undervanns-dokkingstasjonene fra WPC Wireless Power and Communication AS ut. «Det er som å kjøre bilen inn i en moderne dokkingstasjon med ladeplate på bakken», forklarer Geir Olav Gyland om hvordan de virker. De kan stå på inntil 3000 meters dybde. I kunden Saipeims tilfelle monteres de i tilknytning til et «juletre» på havbunnen. Foto: Jacob J. Buchard