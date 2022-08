Aluminiumsverket Alcoa Lista stenger én produksjonslinje for å redusere kraftkostnader. Det melder selskapet i en pressemelding.

Nedstengingen betyr at elektrolyseproduksjonen og strømforbruket reduseres med en tredel i perioden linjen er ute.

– Det er ikke noe som ligger lett om hjertet å stenge ned en produksjonslinje, sier verkssjef ved Alcoa Lista, Grethe Hindersland, til E24.

Begrunnelsen for nedstengingen er dagens ekstremt høye strømpriser i Sør-Norge.

– Det har vært en ganske lang prosess. Utfordringene har vært at strømprisene har endret seg jevnt og trutt og problemstillingen har blitt mer prekær etter hvert som tiden har gått, sier Hindersland.

Inngått fastprisavtale med Statkraft

Linjen som stenges ned produserer omtrent 2.600 tonn aluminium hver måned.

Nedstengingsprosessen starter umiddelbart og forventes å ta snaue to uker.

– Vi har fått på plass en fastprisavtale fra Statkraft fra fjerde kvartal. Vi inngikk avtalen i juni, og den skal gjelde fra fjerde kvartal, sier Hindersland.

Avtalen skal vil gi Alcoa Lista bedre og mer forutsigbare energikostnader gjennom vinteren og ut neste år, heter det i meldingen.

– Nå er det om å gjøre å komme seg gjennom tredje kvartal, sier hun.

Verkssjef Alcoa Lista, Grethe Hindersland, sier at beslutningen ikke har vært lett. Foto: Alcoa

Verkssjefen understreker at de er ved godt mot og at de, på grunn av fastprisavtalen fra fjerde kvartal, ikke tenker på å stenge ned mer av produksjonen.

– Vi forventer at regjeringen skal finne en løsning, samtidig som vi ser at det er komplekst. Regjeringen skal forvalte skattebetalernes penger og da må de tenke seg godt om, sier hun.

– Vi er i en utfordrende situasjon alle vi som driver med industri, store som små. Og vi er ikke alene, dette gjelder hele Europa.

Global aktør

Alcoa er en global aktør innen bauxit, alumina og aluminiumsprodukter. Selskapet er børsnotert på New York Stock Exchange.

I Norge har Alcoa to aluminiumsverk, et på Lista i Farsund kommune i Agder og et i Mosjøen i Nordland.

Situasjonen på Mosjøen er helt annerledes på grunn av de lave energiprisene.

Alcoa Lista består av elektrolysehaller og støperi, og produserer pressbolter for ekstruderingsformål, ifølge selskapet selv.

Den lokale bedriften har omtrent 270 heltidsansatte. Ingen av verkets faste ansatte vil permitteres eller sies opp som følge av nedstengingen.

Her produseres det rundt 94.000 tonn primæraluminium hvorav noe sendes til bildelfabrikken Aludyne i Lista, og resten eksporteres til EU.