Morrow Batteries har inngått en intensjonsavtale med den norske eiendomsutvikleren Fabritus om å bygge pilotfabrikken for batterifabrikken i Arendal.

ARENDAL: – Jeg er glad for at vi nå er et skritt nærmere etableringen av vår banebrytende pilotfabrikk. Vår partner Fabritius har solid erfaring fra flere større prosjekter, sier administrerende direktør Terje Andersen i Morrow Batteries i en pressemelding.

Pilotfabrikken vil være først del av byggingen av den store batterifabrikken som er planlagt ved Eyde Energipark i Arendal. Forventet byggestart for pilotfabrikken blir i februar måned i 2022. Det pågår allerede arbeider på tomten.

Pilotfabrikken skal etter planen stå ferdig i løpet av første kvartal 2023.

Det er under ett år siden Morrow bestemte seg for å etablere den gigantiske batterifabrikken i Arendal. Etter dette har Arendal kommune, Morrow og samarbeidspartnere jobbet intenst for å få på plass reguleringsplaner og infrastruktur.

Administrerende direktør Terje Andersen i Morrow Batteries og administrerende direktør Asgeir Solheim i Fabritius.

Administrerende direktør Asgeir Solheim i Fabritius sier de er stolte over å ta del i det grønne skiftet sammen med Morrow.

Veidekke vil bli engasjert som entreprenør, og byggesøknad vil bli sendt innen utgangen av november.

Pilotfabrikkbygget vil bli 23.500 kvadratmeter stort. I tillegg til et produksjonsanlegg vil det i bygget være plass til administrasjon. Dette blir også på sikt bli inngangen til hele fabrikkområdet.