Norwegian-aksjen i fritt fall på børsen

Norwegian-aksjen har falt 23 prosent på Oslo Børs torsdag – til tross for at selskapet avviser lånetrøbbel. På en uke er aksjeverdien mer enn halvert.

Et Norwegian-fly går inn for landing på Oslo lufthavn nylig. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Ifølge Finansavisen har enkelte investorer fryktet et brudd i lånebetingelsene til Norwegians datterselskap Arctic Aviation Assets.

Norwegian skriver i en børsmelding torsdag formiddag at selskapet er klar over markedsspekulasjonene, men avviser at det er utfordringer knyttet til lånebetingelsene.

Det ser imidlertid ikke ut til å berolige markedet, og fra lunsjtider skjøt nedgangen virkelig fart. Ved 15-tiden går aksjen for 17,50 kroner.

Ifølge E24 er Norwegian-aksjen nå på sitt laveste nivå siden desember 2008.