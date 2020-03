Norsk Industri ber staten om krisehjelp

Når økonomien rammes av børsfall og oljeprisfall samtidig, er det ekstremt dramatisk, advarer sjefen i Norsk Industri.

– Viktige handelspartnere sliter med sin økonomi, og da vil eksporten fra Norge gå ned, advarer direktør Stein Lier-Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk Industri. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mandag inviterte NHO og Norsk Industri til presseseminar om årets lønnsoppgjør. Seminaret begynte klokka 9, akkurat idet Oslo Børs åpnet for dagen.

På bare et par minutter falt hovedindeksen med 12 prosent, før den langsomt tok seg litt inn igjen.

I samme øyeblikk lå oljeprisen på om lag 34 dollar fatet, ned 25 prosent.

For norsk eksportindustri er det et hardt slag når disse to tingene skjer samtidig, advarer administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Det er ekstremt dramatisk, sier han.

Lier-Hansens frykt er at koronaviruset raskt vil føre til flere permitteringer. Skulle viruskrisen vedvare, kan resultatet også bli oppsigelser og økende arbeidsløshet på sikt.

Ber om krisehjelp

Norsk Industri-sjefen ber nå staten komme på banen med en tiltakspakke for å hjelpe bedriftene igjennom krisen.

– Det vi primært ønsker, er tiltak fra myndighetene som demper presset på bedriftenes likviditet, sier Lier-Hansen til NTB.

Eksempler på slike tiltak kan ifølge ham være utsatt betaling av arbeidsgiveravgift eller utsatt betaling av formuesskatt for familieeide bedrifter som ikke er børsnotert.

Slike grep kan ifølge Lier-Hansen gjøre det lettere for bedriftene å holde hjulene i gang.

SV krever pakke

I Stortinget begynte spørsmålene å renne inn mandag om hvordan regjeringen skal håndtere situasjonen.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener regjeringen bør legge fram en krisepakke i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Hun viser til at regjeringen har budsjettkonferanse neste uke.

– Da må de gå i gang med dette arbeidet. Nå har vi et oljeprisfall som er utrolig dramatisk, og koronaviruset virker inn på økonomien. Vi ser de første permitteringene. Dette kan få alvorlige konsekvenser for norsk økonomi og sysselsetting, sier Kaski til NTB.

Hun fastslår at pakken må være «i milliardklassen», men vil ikke spesifisere hvor stort beløpet bør være.

Derimot er hun er tydelig på én ting: Krisetiltakene må bidra til grønn omstilling. Det kan være å få verft over til å bygge nullutslippsfartøy, investeringer i fornybar energi og utbygging av CO2-rensing.

Trippel smell

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum kaller situasjonen en «trippel smell» for norsk økonomi.

Det første er børsfallet i seg selv, som får effekt via pengemarkedene og kan gjøre kapital dyrere. Det andre er de omfattende nedstengningene, for eksempel i Kina og Italia, som fører til redusert økonomisk aktivitet og forstyrrer leveranser. Det tredje er oljeprisfallet, som rammer Norge spesielt, og som kan føre til lavere leteaktivitet, færre oljeinvesteringer, reduserte inntekter til staten og et trangere statsbudsjett. – Det kan bli et tapt år for verdensøkonomien, advarer Dørum. Han oppfordrer nå myndighetene til å komme på banen med målrettede, midlertidige tiltak for å hjelpe bedriftene over kneika – i håp om at det fortsatt fins lønnsomhet på den andre siden av viruset.

