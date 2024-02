Saken oppdateres.

Strømleverandøren Tibber varsler økning i både påslag og månedsavgift fra 1. april. Det kommer frem i en melding til kundene.

Påslaget økes fra maks 2 øre per kilowattime til maks 2,95 øre. Samtidig går månedsavgiften opp fra 39 kroner til 49 kroner.

Ifølge Tibber vil endringene bety maks 23 kroner dyrere strømregning per måned for en bolig med 16.000 kilowattimer årlig forbruk. Det betyr at man må betale opptil 276 kroner mer for strømmen i året, uavhengig av strømprisen.

– Vi øker påslaget fordi vi har økte handelskostnader. Det er nødvendig for å sikre at vi ikke taper penger, sier kommunikasjonssjef Gaute Haaversen-Westhassel i Tibber til E24.

Samtidig vil Tibbers påslag reduseres hvis «kostnadene til handel av strøm går ned».

– Vil kunne påvirke påslaget positivt

– Når rentene går opp påvirker det også strømselskaper som oss gjennom økte kredittkostnader. Det betyr også at dersom rentenivået går ned, vil det kunne påvirke påslaget positivt, sier han.

Selskapet understreker i meldingen at det fortsatt ikke skal tjene penger på kundenes strømforbruk. Påslaget går til å dekke lovpålagte elsertifikater, kredittkostnader og øvrige handelskostnader, opplyser Tibber.

Månedsavgiften økes for å finansiere utvikling av ny teknologi som skal gjøre det enklere for kundene å kontrollere eget forbruk, ifølge selskapet.

Lyse øker strømprisene

Strømselskapet Lyse øker også prisene, skriver Stavanger Aftenblad.

Regningen blir i gjennomsnitt 23 kroner dyrere per måned for en vanlig kunde som bruker 15.000 kilowattimer per år. Økte renteutgifter er forklaringen også hos Lyse.

Schibsted er eier i Tibber. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.