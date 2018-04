– Fryktelig vanskelig å skyve på prosjekter

KRISTIANSAND: – At diskusjonen om gjennomføring kommer kort tid før oppstart, er ikke uvanlig. Men det er fryktelig vanskelig å skyve på ett prosjekt, fordi det får konsekvenser for andre prosjekter andre steder. Og flere penger har vi ikke, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Fædrelandsvennen.

Statsråden er på sørlandsbesøk og har fått med seg innholdet i avisens artikkel om Gartnerløkka- og Ytre ringvei-prosjektene i Kristiansand. Norges Lastebileier-Forbund frykter for store køproblemer dersom Ytre ringvei ikke står klar når de omfattende arbeidene fra Gartnerløkka til Kolsdalen begynner.

Som det ser ut nå, får ikke lastebilfolket det som de ønsker.

Sent ute

– For to år siden hadde vi mange følere ut mot lokalt næringsliv om de to prosjektene. Tilbakemeldingene gikk på at begge var viktige. Så jeg skulle ønske at synspunktene som fremkommer nå, hadde blitt tydelig kommunisert den gang, bemerker Solvik-Olsen.

– Hvem snakket dere med for to år siden?

– Om du spør etter dokumentasjon og bevis, så har jeg ikke det. Men kontakten skjedde via de to fylkeskommunene og NHO var med på arrangementene. Det var som vanlig i slike innspillfaser: Alle er livredde for å prioritere ett prosjekt, fordi de frykter at det flytter et annet, viktig prosjekt lengre bak i køen, sier samferdselsministeren og humrer litt.

Han forteller ellers at han er godt kjent med problematikk av typen Gartnerløkka/Ytre ringvei.

– Og så er det jo ikke sånn at en ferdigstilt Ytre ringvei vil gjøre Gartnerløkka-utbyggingen overflødig. Gartnerløkka henger nøye sammen med jernbane, havn og annet som er viktig lokalt, og som inngår i Kristiansands bypakke. Det hører også med til historien at staten dekker litt under 50 prosent av utgiftene til Gartnerløkka-prosjektet, mens drøyt 50 prosent skal dekkes lokalt. Det er snakk om store penger, og desto viktigere å dimensjonere riktig, understreker Ketil Solvik-Olsen.

Han legger til at han er villig til å diskutere saken med alle som har konstruktive innspill, men lar det også skinne gjennom at eventuelle initiativ til endringer må komme fra lokalt hold.

– Tidsperspektivet er et sted rundt ti år. Det kan virke lenge, men er det ikke for slike prosjekter. Så egentlig kan dette være et fint tidspunkt å ta opp en diskusjon, avslutter samferdselsministeren.

Snakker gjerne sammen

Både Nye Veier og Statens vegvesen sier at de gjerne snakker sammen, som stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan oppfordrer dem til.

– Det er naturlig å snakke sammen, og hos Nye Veier legger vi stor vekt på samfunnsikkerhet og beredskap. Spørsmålet blir om det foreligger ny informasjon etter konseptvalgutredningen i 2010. Vi har prioritert ut fra den kunnskapen vi har, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier.

– Jeg gjentar at det hadde vært en stor fordel å ha klar Ytre ringvei før arbeidene på Gartnerløkka begynner. Når det gjelder Nye Veier, så snakker vi ofte sammen. Jeg kan imidlertid ikke se at det foreligger ny info; utfordringene er de samme som før, lyder det fra Nils Ragnar Tvedt, Statens vegvesens prosjektleder for Gartnerløkka-utbyggingen.

Han konstaterer bare at Samferdselsdepartementet har lagt Ytre ringvei til Nye Veier AS.

– Jo da, vi diskuterte det med samferdselsministeren for to år siden, bekrefter regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder overfor Fædrelandsvennen.

– Han spurte om vi prioriterte Gartnerløkka eller nye Kjevik-vei, og fikk klar beskjed om at det var Gartnerløkka som gjaldt, fortsetter hun.

– Hva med Ytre ringvei?

– Den ligger i Nye Veiers portefølje, og i deres finanspakke. Vi måtte bare forholde oss til at det er to aktører inne i bildet, sier NHO-direktøren.

Så legger hun til:

– Hovedutfordringen er at Kristiansand har valgt å opprettholde ferjeleiet i byen. Vanskeligere kunne det ikke ha blitt, særlig når europaveien også går gjennom byen og vi skal ha økt mobilitet og befolkning, men samtidig nullvekst i trafikken. Det blir snart et møte med Kristiansands ordfører Harald Furre hvor vi skal diskutere disse tingene, opplyser Siri Mathiesen.