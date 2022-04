For første gang varsler Forbrukertilsynet overtredelsesgebyr for brudd på markedsføringsloven i forbindelse med Black Week.

Kosmetikkaktørene Bli Vakker, Blush og Coverbrands har fått varsel om gebyrer på henholdsvis fire, to og to millioner kroner.

Forbrukertilsynet mener at nettbutikkene brukte den store handelsuken Black Week til å markedsføre produkter med falsk førpris.

Hvis man skal skrive at prisen er satt ned eksempelvis tusen kroner, krever markedsføringsloven at førprisen er reell. Det er ikke lov å sette opp prisen like før en tilbudsperiode, kun for å bruke denne som sammenligning under kampanjen.

Forbrukertilsynet mener å ha funnet klare eksempler på at akkurat dette er gjort hos Bli Vakker, Blush og Coverbrands.

De har nå fire uker på seg til å dokumentere sin uskyld.

Bli Vakker er uenig i tilsynets konklusjon. Coverbrands vil ikke kommentere saken. Det har foreløpig ikke lykkes E24 å komme i kontakt med Blush.

Tilsynet: Har brutt loven før

Gebyrene på totalt åtte millioner kroner beskrives som relativt høye av Forbrukertilsynet.

Størrelsen henger sammen med at tilsynet også tidligere har påpekt lovbrudd av den samme typen overfor disse aktørene. De var blant de 14 som mottok refs, men da null gebyr, etter Black Week 2020.

– De aktuelle aktørene har alle tidligere blitt opplyst om regelverket og fått beskjed om å innrette seg. Likevel fortsetter de tilsynelatende den samme praksisen. Lovbruddene fremstår derfor som bevisste og systematiske, noe vi ser svært alvorlig på, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Justerte opp prisen rett før Black Week

Det var i lys av dette at Forbrukertilsynet gjorde undersøkelser etter fjorårets Black Week.

Undersøkelsene skjedde ved at tilsynet sjekket førprisen som ble oppgitt opp mot selskapenes prishistorikk for det aktuelle produktet på sammenligningssiden Prisjakt.no.

Hos Bli Vakker mener Forbrukertilsynet å ha funnet 30 produkter som ble markedsført ulovlig. Prishistorikken for disse produktene viser at Bli Vakker justerte opp prisene for samtlige tilbudsvarer én uke tidligere.

«Forbrukertilsynet antar at prisene ble skrudd opp denne uken for å kunne forsvare at disse prisene deretter ble oppgitt som førpris på Black Friday», står det i et brev fra Forbrukertilsynet til Bli Vakker.

Videre viser historikken at Bli Vakker knapt har benyttet den førprisen som ble oppgitt under Black Week.

Ved å oppgi førpriser som ikke er reelle, bryter aktørene forbudet mot villedende reklame. I dette tilfellet har kundene blitt villedet til å tro at de fikk et bedre avslag på produktene enn det som var tilfelle, ifølge Forbrukertilsynets vurderinger.

– Salgsmarkedsføring har stor effekt på forbrukeren, og Forbrukertilsynet har grunn til å anta at mange forbrukere i løpet av kampanjeperioden kan ha tatt en beslutning om å handle produkter de kanskje ellers ikke ville ha handlet, sier Rønningen.

Mener førprisene var reelle

Administrerende direktør Kolbjørn Ertzeid i Bli Vakker-eier Brandsdal Group sier til E24 at de ikke er enig i Forbrukertilsynets konklusjon.

De vil nå bruke de neste fire ukene på å gå gjennom egen dokumentasjon og gå i dialog med Forbrukertilsynet.

Han påpeker at Bli Vakker gjorde justeringer etter at tilsynet påpekte det de mente var villedende markedsføring i 2020.

– Så registrerer vi at de mener at det ikke er tilstrekkelig.

– Tilsynet mener jo at bruddene fremstår bevisst og systematisk?

– Vi kjenner oss ikke igjen i det.

Selskapet vil nå legge frem dokumentasjon på salgsvolum overfor tilsynet som underlag for å bruke førprisene.

– Hva tenker du om summen?

– Det er et høyt beløp og vi mener det er feil.

Fem millioner neste gang

Forbrukertilsynet anser det som svært sannsynlig at mange forbrukere har blitt villedet, og at dette «utvilsomt har medført økte inntekter for aktørene».

Etter Forbrukertilsynets vurdering har aktørene høyst sannsynlig vært klar over at de bryter loven i stort omfang. Det gjør lovbruddene ekstra graverende, mener tilsynet.

En del av varselet innebærer derfor også varsel om tvangsmulkt for hver gang i fremtiden det aktuelle forbudet brytes.

For Bli Vakker er det på fem millioner kroner. For Blush og Coverbrands er det på tre millioner.

– I utmålingen har vi lagt til grunn prinsippet om at gebyret bør settes så høyt at det ikke skal lønne seg økonomisk å bryte loven, sier Rønningen.

Seksjonssjef Tonje Drevland legger til at gebyret forhåpentligvis vil ha en allmennpreventiv, altså avskrekkende effekt, overfor andre aktører.