KRISTIANSAND: «Glede Glede Glede! Erik Flornes og jeg kjøpte et lite kjøpesenter i Naples i Florida», skriver Einar Øgrey Brandsdal på sin Linkedin-profil.

Brandsdal står bak Brandsdal Group, som eier blant annet nettbutikkene Bli Vakker og Netthandel.

Nå tar han et steg inn i kjøpesenterbransjen i USA, og hans rolle blir som investor, sier han til E24.

På Linkedin skriver Netthandel-gründeren at Flornes ringte ham for «et par måneder siden», og lurte på om han var interessert i å «kjøpe et lite kjøpesenter» i Naples.

Flornes mener senteret var lagt ut billig, og da ringte han raskt til Brandsdal.

– Og sa vi måtte kjøpe dette med en gang, skriver han i en e-post til E24.

«Ok, jeg er med sa jeg», skriver Brandsdal om samtalen på nettstedet.

Flornes, som opplyser at han driver med forvalting av næringseiendommer i Florida, beskriver markedet i Florida som «ganske crazy» for tiden.

– En vanvittig bra investering

Brandsdal opplyser at duoen kjøpte senteret for fem millioner dollar, eller rundt 44 millioner kroner. Grunnen til investeringen er han tydelig på når E24 spør:

– Jeg tror det blir en vanvittig bra investering, sier Brandsdal.

Han begrunner det med at prisene i Florida har økt, og at flere flytter til staten. Han legger til at han også «rett og slett digger USA», og at det også er en grunn til investeringen. Det er særlig Florida Brandsdal har et godt forhold til.

– Det er et pulserende liv der og økonomien i Florida har vært utrolig oppadgående de siste ti årene, mener han.

Han tror at investeringer i Florida vil kaste godt av seg «med lange briller.»

På nettsiden til EE Property USA, som ifølge Linkedin-posten til Brandsdal er det amerikanske eiendomsselskapet til duoen, er det bilde av et bygg med én etasje langs en vei.

Brandsdal avviser at han har planer om å starte en Bli Vakker-butikk i USA, men legger til at det kan bli aktuelt med flere prosjekter i landet.

– Det er typisk kontorbygg, som vi allerede har kikket litt på, og et annet lite senter som ikke er så langt unna, sier han, og legger til at det er mange muligheter.

– Da investerer man i andre ting

Brandsdal sier at selskapet hans har kommet i en situasjon hvor det har gjort det bra i 15–16 år. I 2020 tredoblet Brandsdal Group resultatet, og konsernet hadde omsatt for 1,31 milliarder kroner samme år.

Cocopanda, Bli Vakkers søsterselskap, selger kosmetikk i åtte europeiske land, blant annet Tyskland, Finland og Nederland, ifølge nettsiden deres.

Brandsdal forteller at han til nå har han brukt «maksimalt kassakreditt» for å «vokse, vokse, vokse», men at det nå er penger på konto, og at kassakreditt ikke er nødvendig for å vokse.

– Da investerer man i andre ting, forklarer han.

Tror det kan bli en solskinnshistorie

En av de andre tingene er å selge sjampo til frisørkunder. Sammen med et par andre investorer har han kjøpt majoriteten av Icon Hairspa, et hårprodukt-agentur.

– Så dette kan absolutt bli et nytt bein å stå på, sa Brandsdal til E24 da nyheten ble kjent.

Investeringen i det amerikanske kjøpesenteret er et annet nytt spor for Brandsdal Group, sier Brandsdal.

Flornes skriver at han har tegnet leieavtaler for de tomme lokalene i bygget, og at det er et av mange de ønsker å investere i, i USA. Målet er å sitte på eiendommene til de blir gamle, skriver han.

– Vi ønsker å bygge en eiendomsportefølje her i USA og etter mine erfaringer i eiendomsbransjen og Einars business-egenskaper og raske beslutninger, så tror jeg vi kan vokse til noe som vi kaller en solskinnshistorie, skriver han.