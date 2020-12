Rekker ikke å produsere nok julebrus: – Dette er veldig trist

Ringnes trekker all julebrus på glassflaske. Det blir for knapt med tid for å produsere opp nye partier før jul.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

SISTE REISE: Julebrus og eplemost fra Ringnes står klar til å bli sendt til destruering søndag ettermiddag hos Coop Extra i Oslo sentrum. Foto: Nora Rydne

– Dette er veldig trist, hele greiene.

Det sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes. Lørdag 12. desember ble det kjent at bryggeriet må trekke 13 millioner glassflasker fra markedet, etter at det ble oppdaget feil ved noen av dem.

Produktene som blir kalt tilbake er Dahls Julebrus, Dahls julebrus lett, Hamar & Lillehammer julebrus, Hamar & Lillehammer julebrus Lett, Mozell Eplemost og Tou Eplemost.

Bruusgaard forteller at mange av de ansatte i Ringnes nå får en hektisk jul – det er litt av et arbeid å samle inn, tømme og destruere millioner av brusflasker.

Feilen skal trolig ligge hos produsenten av glassflaskene, og Ringnes er nå i tett dialog med dem for å finne ut hva som har skjedd.

Bryggerigiganten avdekket tilfeller av skader på 0,33 liters blanke glassflasker.

Rekker ikke å kompensere

Mest av alt synes Bruusgaard det er trist at folk som har Ringnes’ julebrusvarianter som favoritt – og helst i glassflaske – nå må feire jul uten.

– For dem som er vant til å ha en glassflaske på bordet, er dette trist. Du kan si det bare er en brus, men de som er glade i julebrus synes ikke det – julebrusen gir dem julestemning, sier Bruusgaard.

Julebrusvariantene finnes også på plastflaske.

Bryggeriet ser nå på mulighetene for å få produsert opp mer julebrus på disse flaskene for å kompensere for at glassflaskene blir borte.

– Men det er kort tid til jul, og vi må få inn råvarer, brusen skal produseres og distribueres. Det blir nok snakk om et beskjedent volum. Vi greier ikke å kompensere for i nærheten av det vi trekker tilbake, sier Bruusgaard.

Han forteller at bryggeriet til nå har hatt det for travelt med å finne feilen og kalle tilbake produktene til å vurdere det økonomiske tapet.

– Akkurat hvor mye det ender på til slutt, må vi komme tilbake til. Men det er naturligvis snakk om et betydelig beløp. Det blir sikkert noen runder med leverandører og forsikringsselskap, sier Bruusgaard.

Foto: Ringnes

Konkurrentene får ikke produsert mer

Selv om det blir 13 millioner ledige plasser i hyllene vil heller ikke konkurrenten Hansa Borg kunne produsere mer.

– Det korte tidsløpet frem til jul gjør det nok utfordrende for oss å reagere på noen som helst måte, sier Stina Kildedal-Johannessen, leder for kommunikasjon og bærekraft i Hansa Borg.

– Dette er veldig kjedelig både for Ringnes og for handelen, sier hun.

Heller ikke Oskar Sylte, produsenten bak Rudolf og Julenissen-julebrusen, kan flytte inn der det blir tomt i hyllene.

– Det er så nærme jul at hvis du skal produsere mer nå, så får du det ikke ut før jul. Det tar kanskje en liten uke å produsere mer, men man har gjerne ikke så mange glassflasker på lager og de tar det én til to uker å få levert, sier Oskar Dag Sylte jr., administrerende direktør i Oskar Sylte.