Skattleggingen av salg av strøm fra solceller på private tak har møtt mye motstand etter at Klassekampen skrev om det før jul.

Både NHO, solcellebransjen og flere partier har vært kritiske til skattleggingen.

Nå parkerer finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) diskusjonen inntil videre. Han vil utrede saken og komme ned nye regler til høsten, ifølge en melding.

I mellomtiden vil Skatteetaten ikke skattlegge inntekter ved salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg i boliger for 2023 og tidligere år.

– Ser nærmere på skattereglene

– Jeg mener det er bra at private boligeiere kan redusere strømregningen sin ved å installere for eksempel solceller. At de da sender denne strømmen ut på nettet til andre når det er overskudd er bra, sier Vedum.

– Vi mener det er viktig at skattereglene ikke gjør det mer krevende enn nødvendig hvis husholdninger selger litt overskuddsstrøm, og derfor ser vi nærmere på skattereglene, sier han.

Etter diskusjonen i desember gikk Skatteetaten ut og presiserte at ikke alle inntekter skulle skattlegges, og at du slipper å betale skatt av den strømmen du bruker selv.

Nye regler til høsten

Du må i utgangspunktet skatte av inntekter fra salg av egenprodusert strøm fra solceller i boligen din. Men ifølge Finansdepartementet er det komplisert å beregne og rapportere dette riktig på selvangivelsen.

Private som selger egen strøm betaler i dag skatt som om dette var kapitalinntekt. Man må selv finne fram til relevant informasjon og regne ut skattepliktig inntekt og føre det inn i selvangivelsen, skriver departementet.

Finansministeren tar sikte på å legge frem særregler om dette i statsbudsjettet for 2025. Budsjettet blir presentert i oktober i år.