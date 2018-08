Tidligere SAS-topp tror SAS og Norwegian blir kjøpt opp

– Jeg tror du får en konsolidering i Europa, og du har jo allerede sett starten på det, sier Roald til E24. Han var kommersiell direktør i SAS fra 2014 til 2017.

Han viser til det som skjedde i USA, at selskaper gikk konkurs og dermed måtte slå seg sammen.

– Det samme vil komme til å skje i Europa. Vi vil få noen store. Du ser det allerede med Lufthansagruppen med sine eierskapsmodeller både fra Austrian Swiss og Eurowings som de har startet, og du ser IAG som har ytret ønske om å komme inn i Norwegian. SAS vil komme til å bli en del av det her, på ett eller annet tidspunkt, sier han.

Videre presiserer han at om det ikke skulle skje, så tror han SAS har større sjanse for å overleve alene enn for eksempel Norwegian.

– Det har noe med infrastruktur å gjøre, det har ikke minst med merkevaren å gjøre, og det har noe med erfaringen i å operere i en ganske krevende del av verden å gjøre.

Roald begynte i SAS som salgs- og markedsdirektør i 2011, og var helt sentral i omstillingen og den intense uken i november 2012, da flyselskapet var på randen av konkurs.