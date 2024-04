– Det er aldri lett å få store navn. Det er det samme som for podkasten, du må alltid forsøke mange ganger, og du må ofte gå gjennom bakveier, sier Tangen til E24.

Oljefondets investeringskonferanse har i år lyktes med å tiltrekke seg noen av verdens største investorer som foredragsholdere.

Blant disse, Greg Jensen fra verdens største hedgefond, Bridgewater, Marc Rowan fra et verdens største private equity-selskaper, Apollo, og Netscape-gründer og en av Silicon Valleys viktigste investorer, Marc Andreessen.

– Er det noen navn du gjerne skulle hatt her i dag, som ikke har hatt anledning?

– Vi har fått alle vi ville ha, dette er ønskelisten vår, sier Tangen.

1 / 15 Investor Ole Andreas Halvorsen, toppsjef i Viking Global Investors (t.v.), her i samtale med Tangen. Oljefondsjefen måtte godta referatforbud for media (Chatham Rules), for Halvorsens foredrag for å få ham til å stille.





























Oljefondets andre årlige investeringskonferanse fikk en trang fødsel tirsdag, der store deler av den norske finanseliten ble utestengt av demonstranter mot krigen i Gaza.

En lett presset oljefondssjef bidro egenhendig til å sluse forsamlingen gjennom Norges Banks indre gemakker, der det ventet poké-bowls og ceasar-salat i store mengder.

Deretter frøs den forhåndsinnspilte introduksjonen på det som kunne være hovedbudskapet fra dagens konferanse;

«En god investor kombinerer lidenskap med nysgjerrighet», etterfulgt av «og iherdig jakt etter sannhet», da den streamede presentasjonen kom online igjen.

Noen prominente investor-foredragsholdere Vis mer ↓ Jean Hynes, CEO Wellington Management, med over 1000mrd USD under forvaltning

Marc Rowan, CEO og medgründer Apollo Global, med over 630mrd USD under forvaltning

Howard Marks, medgründer og med-styreleder Oaktree Capital, over 189mrd USD under forvaltning

Patrick Healy, CEO, Hellman & Friedman, over 120mrd USD under forvaltning

Greg Jensen, Co-CIO Bridgewater, med over 112mrd USD under forvaltning

Ole Andreas Halvorsen, medgründer og CEO Viking Global Investors, med over 46mrd USD under forvaltning

Store penger

Temaet for konferansen er hvordan bli en bedre investor, og foredragene er tilgjengelighet for offentligheten på nett.

Og selv om brorparten av foredragsholderne representerer hedgefond, private equity, og andre investeringsstrategier som skiller seg fra Oljefondet, er gjennomgangstråden universell – hvordan bli bedre, og hvordan bygge en kultur som blir bedre.

– Vi håper å oppnå at folk skal lære å bli bedre investorer, og hele målet her er jo å forsøke å tilføre kapitalforvaltningsmiljøet i Norge noe nytt. Vi har anledning til å få disse menneskene til Norge, og da er det kjempe-okay for oss at flere får se og høre på, sier Tangen.

I alt har dagens foredragsholdere rundt 2020 milliarder dollar, rundt 22 575 milliarder kroner, under forvaltning. Til sammenligning forvalter Tangen & Co. over 17 300 milliarder kroner alene.

Oljefondet forvaltes i det store som et indeksfond, der dagens mandat tillater inntil 70 prosent i noterte aksjer, øvrige i rentepapirer, mens det også er åpnet for noe eiendom og i unoterte aksjer for fornybar energi.

Nylig fikk Norges Bank nei for fjerde gang til å åpne for investeringer i unoterte aksjer, i første rekke gjennom private equity. Døren er likevel på gløtt, der finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal nedsette et ekspertråd, som skal vurdere dette, samt geopolitisk risiko for fondet.

– Er det viktig å lære omverdenen, politikere, finanskomité, andre om hele investeringsuniverset, ikke bare investeringer i noterte aksjer?

– Jeg tenker alle har glede av dette her. Vi synes det er spennende, sier Tangen.

– Hva tenker du om at det foreløpig ikke blir åpnet for at Oljefondet kan investere i unoterte aksjer?

– Det har vi ikke noe syn på i dag, i dag handler det om investeringskonferansen. Så skal vi ha en høring i neste uke, da er du hjertelig velkommen, sier oljefondssjefen.

Hedgefondgiganter

Foredragsholderne i den første bolken før pausen, var blant annet Oaktree Capital-medgründer Howard Marks.

Han anbefalte blant annet å finne ut hva som er ens tilnærming, og å organisere denne for å jakte best mulig avkastning. Marks påpekte også at det er svært vanskelig å oppnå overlegen avkastning, med lav risiko.

– Jeg tror en investors viktigste oppgave er å håndtere risiko, sier Marks.

Greg Jensen i den amerikanske hedgefondgiganten, Bridgewater, som er blitt nær udødeliggjort av grunnlegger Ray Dalio, var også opptatt av at man må ha et konkurransefortrinn.

– I det lange løp vil du lykkes så lenge du vet hva fortrinnet ditt er, sier Jensen.

Jean Hynes, som forvalter mer enn både Oaktree og Bridgewater til sammen, var også tydelig på viktigheten av langsiktighet, og ha en kultur som stadig lærer av sine feil.

– Vi har normalisert det å ikke være en superstjerne, og ikke alltid ha rett, sier Hynes.

Jensen istemmer.

– Du må hjelpe folk til å lære, og det å ha en logg over virkelige utfordringer er svært viktig. De utfordringene som betyr noe for oss, er de som forhindrer oss i å nå målene våre, sier Bridgewater-toppen.

Ekssjefen på plass

Ferd-eier Johan H. Andresen deltok også i fjor, da temaet var geopolitiske spenninger og implikasjoner for investorer.

Han er tilbake for å lære mer.

– Det er for å lære noe nytt, få noe innsikt, så er jeg her med kollega Morten Borge i Ferd, så da kan vi snakke om det vi har hørt, og gjøre det annerledes og bedre senere, sier Andresen til E24.

Noen prominente deltagere Vis mer ↓ Deltagerlisten på Oljefondets investeringskonferanse er ikke offentlig, men her et knippe av de rundt 270 påmeldte deltagerne som E24 registrerte tirsdag, i tilfeldig rekkefølge: Ferd-eier Johan Andresen

ABG-topp Jan Petter Collier

Investor Celina Midelfart

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad, leder Aker-eide Industry Capital Partners (ICP)

Tidligere tradingsjef NBIM, investeringsdirektør Øyvind G. Schanke, TD Sveen

Tidligere aksjesjef NBIM, Petter Johnsen, investeringsdirektør ICP

Tidligere oljefondssjef Knut Kjær

Investor Ole Andreas Halvorsen

Eiendomsinvestor Olav H. Selvaag

EQT-topp Christian Sinding

Altor-sjef Hugo Maurstad

FSN-sjef Frode Strand-Nielsen

Colliers-sjef Bård Bjølgerud

Investor Erik Must

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe

Tidligere Folketrygdfond-leder, DNB-styreleder Olaug Svarva

Orkla-sjef Nils K. Selte

Tidligere Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg

Ferd-sjef Morten Borge

EQTs Norgessjef Magnus Tornling

Norfund-sjef og Northzone-gründer Tellef Thorleifsson

ABG-styreleder Knut Brundtland

Investor og shippingtopp Magnus Halvorsen

Investor Magnus Reitan, Reitan Kapital

Investor og tidligere meglerhustopp Frode Gusevik

Styregrossist og tidligere DNB-topp Ottar Ertzeid

Investor Harald Espedal

Storebrand Asset Management-sjef Jan Erik Saugestad

Oppkjøpsfondtopp Narve Reiten, Reiten & Co.

DNB Markets-sjef Alexander Opstad

Aeternum-forvalter Vegard Søraunet

Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød

Investor Aasulv Tveitereid

Investor Aksel Lund Svindal

Investor Erling Kagge

Fredrik Skavlan

Tangens forgjenger, Ynge Slyngstad, er også tilbake.

Han forlot jobben i oljefondet i 2021, og leder nå Aker-konsernets investeringsselskap Industry Capital Partners (ICP), som sikter mot å bli en gigant innenfor investeringer som kan dra nytte av det grønne skiftet.

– Det er alltid hyggelig å være her, sier en smilende Slyngstad på vei inn fra pausen midtveis.

Yngve Slyngstad (t.v.) og Øyvind Schanke, på vei inn til foredrag hos Norges Bank. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Det virker som om tidligere NBIM-ansatte klappes inn her, det er god stemning?

– Det er alltid positivt det som skjer i Norges Bank, sier ICP-sjefen.

– Men er det viktig å ha slike arrangementer, for å gro det norske finansmiljøet?

– Gode seminarer, gode arrangementer er alltid interessant for de som kommer.

Tidligere tradingsjef i Oljefondet, Øyvind Schanke, er også til stede.

Fra å ha ansvar for at alle fondets posisjoner handles så effektivt og så skjult som mulig, er han i dag investeringsdirektør for Stavanger-investor og Skagen-gründer Tor Dagfinn Sveen, fokusert på oppstartsselskaper.

– Savner du jobben din?

– Innimellom så gjør jeg det. Det er ikke så mange som klarer å sette i sammen dette her i Norge, og det har blitt kjempestort og det er klart det har sine gode ting, sier Schanke.

Han er ikke overrasket over kvaliteten på foredragsholderne, og finner temaet «kjempespennende».

– Det er vanskelig å takke nei til verdens største fond, vil jeg tro. Det er på det rene, det er mange og flinke foredragsholdere, sier investeringsdirektøren.

Han finner det heller ikke unaturlig at foredragsholderne representerer andre deler av investeringsuniverset enn Oljefondets.

– Veldig mye av tankene rundt hvordan man skal tenke, hvordan man skal bygge organisasjon, hvordan skal man drive investeringsfilosofi, det er gjengs og egentlig uavhengig av hva man holder på med. Temaene som har vært oppe er universelle. Man må ta lærdom av det man holder på med, sier Schanke.