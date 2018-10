Nasdaq: Einar Aas sto ikke bak kraftprisendringene

Nasdaqs avdeling for markedsovervåking mener heller ikke at det skyldtes at noen misbrukte innsideinformasjon om saken, melder E24 med henvisning til bransjenettstedet Montel.

Einar Aas har i en årrekke levert svært sterke resultater som kraftmegler. Det har gjort ham til en av Norges rikeste menn, og en av dem med høyest inntekt, før han den 10. september tapte alt. Aas hadde 1,3 milliarder i interesser i kraftmarkedet, plassert i det som kan ligne et veddemål om hvordan prisene ville utvikle seg. I stedet for at de norske prisene steg og nærmet seg de tyske, slik han så for seg, skjedde det motsatte.

Som følge av dette risikerer Aas å gå konkurs.