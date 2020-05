Den kinesiske staten blir storeier i Norwegian

Selskapet BOC Aviation Limited vil eie 12,67 prosent av aksjene i flyselskapet Norwegian etter kriseemisjonen. Selskapet er eid av den kinesiske staten.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

BOC Aviation er gjennom en lang rekke selskaper eid av den kinesiske regjeringen, opplyser Norwegian i en børsmelding.

Det er gjennom konvertering av leasingavtaler til nesten 390 millioner aksjer i Norwegian at BOC Aviation overtar 12,67 prosent av aksjene i det norske flyselskapet. Verken selskapet eller noen av dets datterselskaper har eid aksjer i Norwegian tidligere, men har hatt avtaler om leasing av fly.

Transaksjonene skjer i forbindelse med Norwegian innsats for å øke egenkapitalgraden tilstrekkelig til å innfri den norske regjeringens krav for å gi lånegarantier på 3 milliarder kroner. Norwegian kunngjorde onsdag morgen at kravene var innfridd.

«BOC Aviation er et selskap kontrollert av Sky Splendor Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Group Investment Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Limited, som igjen er kontrollert av Central Huijin Investment Ltd, som igjen er kontrollert av China Investment Corporation som er eid av Folkerepublikken Kina», utdyper Norwegian i børsmeldingen.