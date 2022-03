Både NHOs regiondirektør og Kristiansands ordfører synes fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi går tregt. NHO-Høyesen er bekymret for Sørlandets posisjon.

KRISTIANSAND/ARENDAL: – Jeg synes det tar for lang tid å få på plass fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi. For å kunne være på ballen, trenger Sørlandet store, tunge aktører. Nå sitter vi litt for stille i båten, sier NHO Agders regiondirektør Høye Høyesen.

Han frykter at landsdelen skal sakke akterut overfor andre landsdeler, og nevner samarbeidet mellom TrønderEnergi og HitecVision som eksempel. Ifølge E24.no har deres nye, felleseide energiselskap 15–20 milliarder kroner til disposisjon for å legge til rette for vekst innenfor fornybar energi og ny energiteknologi.

Halvannet år

Det var 15. september 2020, for drøye halvannet år siden, at Agder Energi og Glitre Energi kunngjorde forlovelse. Siden har lite konkret blitt sagt om framdriftsplan, men midt i november 2021 uttalte AEs styreleder Lars Erik Torjussen dette:

«Arbeidet pågår for fullt og framdriften er god. Samtidig er det en så stor og omfattende prosess at det er mulig vi sklir litt på målet om å kunne legge fram et avtaleutkast før jul.»

– Det går tungt i fusjonsprosessen, bemerker Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland. Foto: Tormod Flem Vegge (arkiv)

Skisland også

Høye Høyesen er ikke alene om å mene at kraftfusjonen går tregt. Da Fædrelandsvennen spør Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland om noe har skjedd i kjølvannet av hans utspill om å bruke aksjeutbyttet etter AEs gigantoverskudd i 2021 til strømstøtte, eventuelt til å kjøpe seg videre opp som eier, svarer han slik i en epost:

«Lite respons på oppkjøpsforslaget, men det går tungt i fusjonsprosessen, så vi får kanskje avvente litt.»

– Avsluttende fase

Nå kommenterer AE-styreleder Torjussen fusjonsframdriften slik:

«Prosessen har tatt lengre tid enn det vi hadde sett for oss. Vi er nå inne i avsluttende fase av forhandlingene og har landet mange viktige punkter. Styrebehandlingen av fusjonen vil gjennomføres så snart forhandlingene er sluttført.»

Agder Energis styreleder Lars Erik Torjussen skriver at «Vi er nå inne i avsluttende fase av forhandlingene og har landet mange viktige punkter.» Foto: Jacob J. Buchard (arkiv)

Nettallianse uten Agder

Men tilbake til NHO-regiondirektør Høyesen. Han har mer på hjertet.

– I januar 2021 kunngjorde BKK i Bergen, Lyse i Rogaland og Skagerak i Telemark og Vestfold at de var i ferd med å samordne nettselskapene sine. Agder ble ikke invitert med, minner han om.

Den gang rapporterte Fædrelandsvennen om intensjon om tettere samarbeid. «Målet er å legge enda bedre til rette for elektrifisering av samfunnet, og samtidig redusere kostnader og holde nettleien nede», het det.

At Agder Energi har ført mislykkede fusjonsavtaler med både Lyse og Skagerak (to ganger) hører for øvrig med til historien.

– Samfunnet endrer seg kontinuerlig, og man må tilpasse seg i regionene. En enda større kraftprodusent muliggjør ny satsing og vi risikerer ikke å bli «overkjørt» av andre regioner med større aktører. Og ingen har vel angreknapp på sammenslåingen som i sin tid ga Agder Energi, sier Høye Høyesen.

Fornybarsatsing

Han fortsetter:

– Agder Energi vil satse på havvind, både bunnfast og flytende. Da er det uheldig at de ikke får landet fusjonen med Glitre, slik at de blir enda mer av en aktør å regne med, sier Høyesen.

Han minner om Sørlandets ambisjoner om å ta en posisjon som sentral region innen alt som har med fornybar energi å gjøre.

– Faren er at vi ender opp med lite mer enn noen kabler som passerer gjennom landsdelen på veien mellom vannkraft- og havvindprodusenter på den ene siden, industri og forbrukere på den andre.