Regjeringen vil unngå overoppheting av økonomien. De frykter det vil gi behov for enda raskere renteoppgang enn det Norges Bank har varslet.

I en pressemelding fra departementet står det at anslagene i materialet til regjeringens budsjettkonferanse tilsier at den registrerte arbeidsledigheten vil holde seg lav på 2,0 prosent i 2023, og at den økonomiske aktiviteten vil være høyere enn normalt.

– De siste par årene har vært tøffe for mange, og for noen er den økonomiske hverdagen fortsatt krevende. Når det går veldig godt i norsk økonomi, må vi holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i pressemeldingen.

– Hvis ikke, kan vi få en overoppheting av norsk økonomi. Det vil føre til enda høyere inflasjon med behov for enda høyere rente. Det ville økt utgiftene til folk og bedrifter i hele landet, og det må vi unngå, sier han videre.