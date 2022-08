Kverneland Bil kjøper alle aksjene i Hunsbedt Bil AS, Volvo-forhandleren i Kvinesdal som dekker Lister-området.

KVINESDAL: Hunsbedt Bil er et familieselskap med historie tilbake til 1912. Det har solgt Volvo siden 1989 og Ford siden 2007.

«Vemodig»

Dagens eier er Ludvig Hunsbedt og han er tredje generasjon.

Han uttaler i en melding at det er vemodig å overlate selskapet til ny eier – men at Kverneland Bil som aktør passer godt inn i Hunsbedt Bil’s kultur og driftsmåte.

Overskudd

Partene opplyser ikke hvor mye Kverneland Bil betaler for selskapet som omsatte for 135,5 millioner kroner i 2021 med et resultat før skatt på 4,5 millioner kroner. Egenkapitalen i selskapet er 10 millioner kroner.

Alle de 15 ansatte blir med videre i selskapet.

Milliardkonsern

Kverneland Bil representerer Volvo i Stavanger ‐ Sandnes, Bryne og i Oslo gjennom eierskapet av Volvo Car Stor-Oslo. Ford er representert i Bergen, Haugesund, Stavanger – Sandnes og Bryne.

Kverneland Bil har med sin 100 årige bilhistorie hovedkontor i Stavanger og representerer i tillegg til Volvo og Ford en rekke bilmerker. Selskapet omsatte i 2021 for 2,7 milliarder og har 260 ansatte.