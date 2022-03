Saken oppdateres...

Regjeringen forlenger strømstøtten ut april i første omgang.

– Vi har i dag bestemt oss for at vi vil fortsette ordningen som gjør at vi reduserer de ekstreme utslagene av de høye prisene nå for husholdningene, så vi vil videreføre den strømstøtteordningen som har vært, sier Aasland sier olje- og energiminister Terje Aasland til NRK.

Han sier regjeringen må komme tilbake til detaljene i støtteordningen, men at det er noe de vil komme raskt tilbake til.

– Vi stiller opp

– Folk skal være trygge på at vi stiller opp med en avlastningsordning, en strømstøtteordning, når prisene er så høye som de er nå. Akkurat i dag er de så høye at alt tilsier at den blir utvidet, sa Aasland til E24 da han tok over statsrådposten, mandag.

Aasland tok over som statsråd, etter at Hadia Tajik gikk ut av regjering og Marte Mjøs Persen fikk jobben som arbeids- og inkluderingsminister. Hadia Tajik gikk av etter at VG avslørte hvordan hun i 2006 fikk skattefri pendlerbolig basert på en leiekontrakt hun aldri tok i bruk.

Flere støtter forlenget støtte

En rekke energipolitikere på Stortinget støtter forlenget strømstøtte, skrev E24 mandag.

Noen partier ønsker også å utvide den, blant annet ved å inkludere støtte til næringslivet.

Strømprisen dempet seg noe i januar og februar, men døgnprisen har i det siste steget til nye årsrekorder på over to kroner kilowattimen. I en enkelttime tirsdag var prisen rekordhøy, på nesten ni kroner med nettleie og avgifter.

Snittprisen på strøm i det sørlige Norge så langt i mars er på om lag 1,90 kroner kilowattimen, utenom nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Den dyreste måneden for strømprisen i sør hittil var i desember, med en snittpris på 1,77 kroner kilowattimen. Strømprisen i sørlige Norge var i snitt på 1,41 kroner i januar og 1,21 kroner kilowattimen i februar, utenom nettleie og avgifter.