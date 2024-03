Renten biter på for mange, og styringsrenten er nå på 4,5 prosent etter den siste økningen i desember. Men ifølge Danske Bank, er det lysere rentetider i sikte.

I bankens ferske konjunkturrapport, skriver de at det første rentekuttet ventes allerede til sommeren.

– Vi venter at Norges Bank vil holde renten uendret på 4,5 prosent på rentemøtene i mars og mai, for så å levere det første kuttet på junimøtet, står det i rapporten.

Rente på normalnivå

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, forklarer bakgrunnen for troen på rentekutt med flere ting:

– Vi legger til grunn at renten virker innstrammende, noe som vil gjøre at inflasjonen vil avta. Vi ser det samme i land rundt oss, og vi forventer rentekutt i takt med andre sentralbanker, sier Jullum.

Videre peker han på at pengepolitikken er fremoverskuende.

– Inflasjonen må ikke ned på to prosent før renten kuttes. I det den er på to prosent, skal renten være på normalnivå. Da må det kuttes litt før.

Inflasjon på to prosent er målet til Norges Bank.

– Hva skal til for at det ikke blir rentekutt i juni?

– Den opplagte kandidaten er hvis lønnsoppgjøret går av skaftet og ender godt over fem prosent, sier Jullum.

Han legger til at avgjørelsen til andre sentralbanker spiller inn.

– Hvis andre sentralbanker ikke kutter renten, blir det vanskeligere for Norges Bank å gjøre det. Dette er av hensyn til kronekursen og importert inflasjon. Da reduseres handlingsrommet til sentralbanken her hjemme.

Flere rentekutt i vente

Danske Bank venter videre tre rentekutt i år, slik at styringsrenten ender på 3,5 prosent ved utgangen av 2024.

– Vi venter også fire rentekutt neste år, slik at styringsrenten blir liggende 2,5 ved utgangen av 2025, står det i rapporten.

I desember signaliserte Norges Bank at det kun blir ett rentekutt i 2024, og at styringsrenten trolig blir liggende på 4,5 prosent frem til høsten 2024.

Og Danske Bank er ganske alene om sine forventninger til rentekutt i juni.

Nordea tror på rentekutt først i desember. Ifølge banken skal renten kuttes tre ganger i løpet av de neste to årene. I DNB tror de på fem rentekutt på to år, til styringsrenten når 3,25 ved utgangen av 2025. I Handelsbanken, mener sjeføkonom Marius Hov at det ikke er utenkelig at Norges Bank drøyer rentekuttene helt til 2025.

Hvem som treffer med sine prognoser gjenstår å se. Men nylig vant Danske Bank og Frank Jullum Prognoseprisen, som er konkurransen om de beste prognosene for norsk økonomi.

– Natt og dag

I dag legger Eiendom Norge frem sin boligprisstatistikk for forrige februar.

Danske Bank viser til boligprisene i sin rapport, og skriver at prisene var uendret i november og desember, og at de steg i januar.

– Antall boliger som ligger til salgs har også falt noe, og antall omsetninger holder seg relativt bra selv om det har falt mye fra toppen, står det i rapporten.

I Eie eiendomsmegling, ser de at markedet har roet seg litt i februar, etter prishoppet i januar.

– Vi er jo inne et marked som er natt og dag i forhold til før jul. Det har vært en bra februar med godt besøkte visninger. Det er spesielt det sentrale Oslo som merker at det er god trøkk, sa Hedda K. Ulvness, sjef for Eie eiendomsmegling til E24 søndag.

Hun beskriver fortsatt markedet som «sunt og balansert».

Oppsiktsvekkende

I januar steg boligprisene med 3,4 prosent. Justert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

Da tallene ble lagt frem erklærte administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen at «boligmarkedet er tilbake».

– Den positive januar-oppgangen er oppsiktsvekkende i lys av den svake utviklingen i den norske fastlandsøkonomien og ikke minst den overraskende renteøkningen i desember, sa han på fremleggingen av tallene.