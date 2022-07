Klokken 09 torsdag starter forhandlingene igjen.

– Vi har ikke kommet frem til en konklusjon, hverken den ene eller den andre veien, sier leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening (NSF).

– Vi er her for å finne en løsning og har ikke gitt opp. Det er krevende. Det har det vært hele veien, sier Klokset.

Han sier at det fra deres side «handler om at SAS må respektere tariffavtalen, og at SAS’ fly skal flys av SAS-piloter».

– Og så har vi noen hundre oppsagte ansatte som vi må få orden på.

– Hva gjorde at dere ikke kom til enighet?

– Det kan jeg ikke kommentere dessverre. Nå er det ikke sånn at vi verken har nådd en enighet eller ikke nådd enighet. Derfor fortsetter vi i morgen, sa pilotlederen til pressen og understrekte at han ikke kan si noe om hvor langt unna man er en enighet.

Den norske riksmekleren, Mats Ruland, er ordknapp om forhandlingene.

– Vi skal møtes igjen i morgen, det er det eneste jeg kan si, sier han.

OPTIMISTISK: Klokset sier forhandlingene ikke enkle, men at de er der for å komme frem til en løsning. Foto: CHRIS ANDERSON /TT

SAS tok initiativ

Onsdagens møte kom etter at SAS tok initiativ til det mandag. Før det hadde ikke partene vært i kontakt siden streiken trådte i kraft mandag 4. juli.

Da gikk 900 piloter ut i streik og titusener av SAS-passasjerer rundt om i Europa ble rammet.

SAS har selv anslått at de taper 100–130 millioner kroner om dagen som følge av streiken.

Forventet noe nytt

Leder i SAS Norge Flygerforening (SNF) Jan Levi Skogvang uttrykte på vei inn til forhandlingene at de forventet at ledelsen hadde noe nytt å legge frem:

– Gjør de ikke det, er vi klare til å gå etter ti minutter. Dette er opp til SAS, sa Skogvang før de satte seg rundt forhandlingsbordet.

For fagforeningene har et sentralt krav vært at pilotene må gjenansettes etter å ha blitt permittert under pandemien. SAS har holdt fast ved at pilotene må søke på jobber i de nye datterselskapene SAS Connect og SAS Link.