Oslo Taxi SA og Taxi Sør AS har inngått en avtale der Oslo Taxi går inn på eiersiden i Taxi Sør gjennom en rettet emisjon. Oslo Taxi SA vil få en eierandel på 51 prosent i Taxi Sør AS.

OSLO: Taxi Sør er en drosjesentral som er eid av løyvehaverne som er tilsluttet drosjesentralen. Hovedtyngden av virksomheten er i og rundt Kristiansand, Søgne, Songdalen og i Lillesand. Virksomheten er basert på en kombinasjon av transportoppdrag for private, bedrifter og det offentlige.

– Dereguleringen av drosjenæringen og koronapandemien har endret situasjonen for drosjenæringen, og synliggjort behovet for samarbeid. Taxi Sør har søkt samarbeid med den, etter Taxi Sør sin mening, mest seriøse drosjeaktøren i Norge. Vi er svært fornøyde med å få Oslo Taxi inn på eiersiden, og ser frem til å få tilført kompetanse og kapasitet til å tilby enda bedre drosjetjenester i Agder, sier styreleder i Taxi Sør AS, Kjetil Rykkje i en pressemelding.

Taxi Sør AS og Oslo Taxi SA vil i fellesskap styrke tjenestene overfor publikum i Agder.

– Vi ønsker å øke bestillinger av drosje ved bruk av Taxifix-appen. I tillegg vil vi styrke og modernisere våre telefonbestillinger, slik at kundene alltid skal kunne bestille en drosje fra Taxi Sør AS, skriver selskapet.

– Den lokale tilknytningen er nøkkelen for å lykkes i dette prosjektet. Jeg er glad for at vi får være med på å videreutvikle Taxi Sør AS sammen med dagens eiere og vårt teknologiselskap CenCom AS, som leverer moderne flåtestyring og bilsystemer til flere drosjeselskaper i Norden. Taxi Sør AS er et spennende selskap i en region i vekst, sier styreleder i Oslo Taxi SA, Rune Lian i pressemeldingen.