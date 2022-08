KRISTIANSAND: Administrerende direktør Jan Enno Bicker bekreftet fredag kveld at de stenger ned produksjonen. I en uttalelse skriver han at de er klare til å gå i gang igjen hvis rammevilkårene blir bedre:

«Vi er sikre på å starte vår virksomhet i Norge igjen og fortsette å produsere silisium med verdens laveste karbonavtrykk, så snart kraftprisene i Norge normaliseres eller Norges storting iverksetter tiltak for å bedre støtte sin rene energiforedlingsindustri»

Han skriver dette i en epost som kommunikasjonsdirektør Agnieszka Schulze sendte til Fædrelandsvennen fredag kveld.

Her står det også at produksjonen stanser 3. september. Det var E 24 som først omtalte at produksjonsstansen er satt til denne datoen.

Permitteringsvarsler

Som Fædrelandsvennen skrev fredag ettermiddag, har de ansatte allerede fått permitteringsvarsel.

«Permitteringsvarsel ble gitt til ansatte i dag og samtlige av våre ansatte kunne bli permittert etter 3. september.» skrev tillitsvalgt ved Rec Solar, Andreas Haaland, i en sms til Fædrelandsvennen fredag.

Han har etter det ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelser.

Rec Solar har rundt 250 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn. Etter det Fædrelandsvennen kjenner til, har de ansatte ved Rec Solar fått beskjed om å ikke uttale seg om saken.

Kommunikasjonsdirektør Agnieszka Schulze sier til Fædrelandsvennen fredag kveld at Jan Enno Bicker ikke vil gi noen intervjuer om situasjonen før over helga.

I uttalelsen som ble sendt ut fredag, står det at Bicker beklager dypt den uunngåelige beslutningen. Vider står det at selskapet setter «stor pris på den norske rene elektrisitetsmiksen».

Ba om rask strømstøtte

Norske myndigheter har lenge blitt advart mot at de høye strømprisene kan ta knekken på Rec Solar.

– Vi greier å være konkurransedyktige med kineserne dersom vi hadde hatt normale kraftpriser, men vi har ikke sjans med så store strømkostnader som vi har nå, sa daværende direktør David Verdu til NRK i mars.

Han kom med lignende uttalelser til E 24 i februar og i et møte som Marius Nilsen (Frp) arrangerte på Stortinget i slutten av mars.

Jan Enno Bicker sa til NRK fredag at hvis de får statlig strømstøtte vil de være «back in business». Han sa da at de også skal ha et møte med norske myndigheter i neste uke.

Så langt har de ikke fått noen lovnader fra regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa til Fædrelandsvennen torsdag kveld at han kun kjente saken fra media.

– Jeg har sett at det er et selskap som har hatt økonomiske utfordringer i flere år, også før strømkrisen. Jeg er ikke kjent med hvordan de løser sine strømutfordringer om de har fastprisavtaler eller om de kjøper i spotpris-markedet, sa Støre.

Solgt i fjor

Rec Solar gikk med 2,4 milliarder i underskudd i 2021. Dette er nesten fire ganger så mye som inntektene. Dette skyldes blant annet nedskriving av anleggene og problemer med nytt produksjonsutstyr.

Bedriften fikk dermed ikke produsert så mye som de hadde regnet med. Tidligere direktør David Verdu har også forklart at da de skulle forhandle om strømkontrakter, hadde prisene skutt i været.

Problemene med høy strømpris har økt ut over i 2022. Ifølge Bicker har derimot produksjonsvolumene og prisene steget.

Selskapet Rec Solar ble opprettet i 1996. I oktober i fjor ble det kjøpt opp av indiske Reliance Industries.