Etter flere dager med forhandlinger ble det mandag meldt at partene i SAS-konflikten er enige om en avtale, og at streiken avsluttes.

I en børsmelding mandag kveld skriver derimot SAS at en avtale mellom partene ikke er signert.

– På grunn av spekulasjonene i mediene ønsker SAS å presisere at det foreløpig ikke er signert noen avtale. Meklingsprosessen fortsetter, skriver SAS i meldingen.

Norsk Flygerforbund opplyste tidligere mandag kveld til NRK at 450 SAS-piloter får jobben tilbake, men trakk senere denne opplysningen.

Det er ikke avklart hvor mange som får tilbake jobben, sier leder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund til NRK.

Flere medier meldte mandag kveld at det gikk mot en slutt på SAS-streiken, men SAS har i en oppdatert melding fastslått at meklingen fortsetter og at noen avtale ennå ikke er på plass.

Oppdateres.