Rynning-Tønnesen gikk nylig av som sjef for Statkraft etter 14 år, og nå er det klart hva han skal gjøre videre.

Han blir sjef for ICP Infrastructure, den ene investeringsarmen til Akers investeringsselskap Industry Capital Partners (ICP), som ledes av tidligere Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad.

ICP Infrastructure investerer i storskala infrastruktur for energiomstilling, fra fornybar energiproduksjon til industriell avkarbonisering.

– Jeg er svært motivert for å finne industrielle løsninger som kan bidra til å redusere virkningen av klimaendringer, samtidig som det gir attraktiv avkastning for våre investorer, sier Rynning-Tønnesen i en uttalelse.

Aker-sjef Øyvind Eriksen sier Rynning-Tønnesen har kunnskap, praktisk erfaring, nettverk og historikk som ÌCP trenger.

– Ved å kombinere Akers industrielle ressurser, Slyngstads posisjon i internasjonale kapitalmarkeder og Rynning-Tønnesens ekspertise innen fornybar energi, er ICP unikt posisjonert for å kombinere et attraktivt investeringstilbud for institusjonelle investorer med å bidra til å takle klimautfordringene, sier Eriksen i en uttalelse.

Slyngstad sier at ICP ser frem til å ønske Rynning-Tønnesen velkommen.

– Som konsernsjef i Statkraft var Rynning-Tønnesen sentral i å skape betydelige verdier for selskapet og for samfunnet for øvrig ved å utvikle, bygge og drive fornybare energiprosjekter både i Norge og internasjonalt.

Den andre investeringsarmen, ICP Asset Management, ledes av tidligere Oljefondet-topp Petter Johnsen.

Rynning-Tønnesen vil ta over stillingen 19. august i år.