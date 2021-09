J.B. Ugland bygger for Morrow

GRIMSTAD: Morrow Batteries og J.B. Ugland Eiendom har signert avtale om bygging av Morrows innovasjonssenter i tilknytning til Universitetet i Agders Campus Grimstad.

Nærmere bestemt blir det der det nå er en parkeringsplass mellom J.B. Uglands hovedkontor og UiA-bygget.

15 år pluss

Byggestart ventes å bli neste år, framgår det av en pressemelding fra Morrow Batteries.

J. B. Ugland vil eie bygget, og Morrow har signert en 15 år lang leieavtale med mulighet for forlengelse.

– Batteri-innovasjonssenteret blir vårt «centre of excellence», ansvarlig for å utvikle og kommersialisere ny batteriteknologi. Sammen med J.B. Ugland har vi sikret en perfekt lokalisering, ved siden av universitetet og bare en kort kjøretur fra vårt planlagte pilotanlegg og selve gigafabrikken, uttaler Juergen Lind i pressemeldingen. Han er «EVP Business Development and Industrialization» i Morrow Batteries.

Gigafabrikken skal som kjent bygges i Eyde Energipark i Arendal.

Grunnflate 2000 kvm

Bygningen vil ha en grunnflate på cirka 2000 kvadratmeter. Det blir flere etasjer og både laboratorie- og kontorfasiliteter for rundt 40 ansatte.

